Die umfassenden Modernisierungsarbeiten an den Häusern in der Musfeld- und Heerstraße in der Großwohnanlage Citywohnpark der GEBAG laufen auf Hochtouren. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt in der Musfeldstraße 66-70 sind abgeschlossen, hier laufen nur noch wenige nachgelagerte Restarbeiten.

