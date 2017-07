Duisburg bekommt chinesisches Hotelbrand „7 Days Premium“

Die beharrlich gepflegten Kontakte der Stadt Duisburg nach China tragen weitere Früchte: Knappe zwei Monate nachdem Bürgermeister Sören Link die konkretisierten Pläne für ein „China Trade Center Europe“ im „Businesspark Niederrhein“ in Duisburg-Rheinhausen verkünden konnte [Duisburg bekommt sein „China Trade Center Europe“], gibt das Stadtplanungsamt nun die Ansiedelung der zweitgrößten Hotelkette aus dem Reich der Mitte im Duisburger Innenhafen bekannt. Die Plateno-Gruppe will auf der Südseite des Hafenbeckens (im Westen der Schwanentorbrücke) ein Budget-Business-Hotel der Marke „7 Days Premium“ mit 170 Zimmern an den Start schicken. Das Projekt ist gleichzeitig Baustein eines Generalkonzepts der Stadt, mit dem der Innenhafen optimiert an die Altstadt angebunden werden soll.

.

Auf der Brachfläche an der Unterstraße entsteht nämlich zeitgleich das neue Headquarter des Duisburger IT-Unternehmens Krankikom. Beide Projekte werden von der SGE Stüdemann-Grundbesitz-Entwicklung GmbH entwickelt – die für das Hotel kooperierend mit der Soravia Gruppe aus Wien und der Trec Real Estate aus Düsseldorf zusammenarbeitet. Die Architektur der beiden Immobilien wird „hafenaffin“ gestaltet, wodurch sich die optische Silhouette an die Kranhäuser anlehnen soll. Auf einen je dreigeschossigen Sockel werden die übrigen Etagen (sieben für den Büroturm, acht für das Hotel) „auskragend“ aufgesetzt. Krankikom will im Erdgeschoss seines neuen Hauptsitzes Gastronomieflächen vorhalten – in Richtung des Calaisplatzes, den die Stadt nach Ende der Bauarbeiten (avisiert ist der Juli 2019) umbauen und attraktiver gestalten möchte. So soll laut Reißbrett eine attraktive Achse vom Innenhafen bis mitten in die Altstadt realisiert werden.