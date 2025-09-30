Duisburg: BUG Verkehrsbau mietet 571 m² Bürofläche

Die Cubion Immobilien AG hat die Vermittlung einer rd. 571 m² großen Bürofläche in der Schifferstraße 200 im Duisburger Innenhafen an die BUG Verkehrsbau GmbH erfolgreich zum Abschluss gebracht.

.

Die BUG-Unternehmungsgruppe ist bundesweit im Bereich Infrastruktur- und Verkehrsbau tätig und betreut zahlreiche Projekte von der Planung bis zur Umsetzung. Mit den neuen Räumlichkeiten in Duisburg erweitert die BUG Verkehrsbau GmbH ihre Präsenz im Ruhrgebiet und schafft optimale Voraussetzungen für die weitere Unternehmensentwicklung.



„Wir freuen uns sehr auf die neuen Flächen im Innenhafen – einer der beliebtesten Büromarktzonen Duisburgs. Die Lage und die moderne Ausstattung der Immobilie passen perfekt zu unseren Anforderungen und bieten unserem Team beste Arbeitsbedingungen“, erklärt Fazli Özler, Technischer Leiter West der BUG Verkehrsbau GmbH.



Eigentümer der Liegenschaft ist die aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH.







