Duisburg bekommt sein „China Trade Center Europe“

Duisburg ist seiner Ambition, „die China-Stadt“ in Deutschland zu werden, einen Riesenschritt nähergekommen: Das chinesische Unternehmen Starhai mit Sitz in Duisburg wird im Auftrag einer Investorengruppe aus dem Reich der Mitte im „Businesspark Niederrhein“ in Duisburg-Rheinhausen ein 120.000 m² umfassendes, chinesisches Handelszentrum installieren. Starhai hat dazu die letzte, noch übriggebliebene größere Fläche in dem seit 1990 stetig weiter entwickelten Gewerbe- und Business-Zentrum im Stadtteil Asterlagen erworben. Für die 60.000 m² sind 4,77 Millionen Euro zu zahlen; die Chinesen wollen 260 Millionen Euro investieren. Den Deal hatte Oberbürgermeister Sören Link im Zuge einer China-Reise im vergangenen Jahr angestoßen.

.

Und folglich ist die noch notwendige Absegnung des Grundstücksverkaufs (südlich der A 40, zwischen Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder- und Essenberger Straße) durch den Rat der Stadt am 3. Juli nur noch eine formale Angelegenheit. Das geplante „China Trade Center Europe“ wird eine Melange aus Büros, Veranstaltungs- und Kongressräumlichkeiten, Gastronomie und Hotel, Einzelhandel und einem E-Commerce-Center vorhalten. Es soll, omen est omen, nicht nur die Kontakte zwischen Duisburg und dem Reich der Mitte vertiefen, sondern China via Duisburg die Fenster nach Europa weiter aufstoßen.



Den Zuschlag erhielt das Grundstück, das die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung vermittelt hatte, vor allem auch deshalb, weil es sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Duisburger Logistikzentrums Logport befindet. Von dort können mittlerweile Güterzüge bis direkt nach China verkehren (Lokalmedien und Politik sprechen von einer „neuen Seidenstraße“).



Nach Auskunft von Rolf Sasse, Vertriebs- und Marketingleiter bei Starhai, wollen die Chinesen das Projekt möglichst zügig in die Tat umsetzen. Das Berliner Architektenbüro GKK hat bereits ein Konzept erarbeitet und kalkuliert ab Start in 2018 mit einer Bauzeit bis 2020, eventuell auch 2021. In den nächsten Tagen erwartet die Duisburger Politik eine weitere „hochrangige chinesische Delegation“, mit der über den Ausbau der „neuen Seidenstraße“ gesprochen werden soll.