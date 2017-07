Duff & Phelps integriert REAG vollständig

Das weltweit anerkannte Bewertungs- und Corporate Finance Beratungsunternehmen Duff & Phelps hat die finale Integration des Immobilien-Bewertungsspezialisten und technischen Beraters REAG vermeldet. REAG war 2015 im Zuge der Übernahme von American Appraisal zu den New Yorkern gestoßen und hatte zunächst unter dem eingeführten Namen weiter das angestammte Kern-Terrain der Wertindikationen und Vollgutachten, des Transaktionsmanagements und der Restrukturierungsberatung sowie des Projektmonitoring Controlling und der Debt Advisory Services bearbeitet. Daran soll sich auch zukünftig nichts ändern. Nur der Name wird beerdigt. REAG firmiert ab sofort unter Duff & Phelps Real Estate Advisory Group – und bekommt überdies ein neues Logo.

Auch an der Management-Struktur des Immobilien-Bewerters wird nicht gerüttelt: Leo Civelli und Paola Ricciardi bleiben CEO und Country Manager Italien von Duff & Phelps REAG SpA, James Bauer behält seine Position als Country Manager Deutschland der Duff & Phelps REAG GmbH mit Sitz in Frankfurt. „Als Teil eines globalen Unternehmens wie Duff & Phelps können wir auf die Herausforderungen der zunehmend komplexeren Märkte adäquat reagieren,“ erklärte Leo Civelli. „Unser Name hat sich geändert, aber nicht die Qualität unserer Dienstleistungen, unsere Kompetenz und unsere Erfahrung.“