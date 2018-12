Düsseldorfer Wohnanlage LaVie fertiggestellt

Strabag Real Estate hat die Wohnanlage LaVie in Düsseldorf an die Käuferin Quantum übergeben. Bereits 2016 hatte die Immobiliengruppe im Rahmen eines Forward Deals alle Wohnungen in der Schwannstraße von der Kölner Developerin für einen von ihr verwalteten Immobilien-Spezialfonds erworben [wir berichteten]. „Das ganzheitliche Wohnbaukonzept der SRE hat uns überzeugt. Düsseldorf-Derendorf ist ein gut geeigneter Standort für Young Professionals wie auch für Familien. Mit den modern ausgestatteten Wohnungen des LaVie leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Angebotssituation“, erläutert Quantum-Vorstand Philipp Schmitz-Morkramer.

