Düsseldorfer Strike-Portfolio-Objekt erreicht Vollvermietung

Die Volkmann Akademie für Bildung und Beratung hat rd. 275 m² Bürofläche in dem repräsentativen Büro- und Geschäftshaus Stresemannstraße 26 in der Düsseldorfer Innenstadt angemietet. Mietbeginn für die erste Niederlassung der Akademie in der Rheinmetropole ist im September 2023. Das nun voll vermietete Objekt mit insgesamt rd. 3.600 m² Mietfläche hatte Blackbear Anfang des Jahres zusammen mit Values Real Estate im Rahmen des siebenteiligen bundesweiten Strike-Portfolios erworben [wir berichteten].

