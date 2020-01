Düsseldorfer „Redrocks“ neu positioniert

Die Neupositionierung des Düsseldorfer Bürogebäudes Redrocks ist abgeschlossen. Dies hat der Immobiliendienstleister Corealis mitgeteilt, der mit dem Leadmandat betreut war. Zudem gibt es in den Teilmärkten Medienhafen und Mörsenbroich Neuzugänge.

.

Vollvermietung in den Redrocks

Die Düsseldorfer Redrocks in der Grafenberger Allee 337 sind vollvermietet. Laut Corealis Commercial Real Estate – das seit der Insolvenz von Imtech durch den Asset Manager Ashtrom Properties Germany GmbH mit dem Leadmandat beauftragt ist – sind neue Mietverträge für die insgesamt zur Verfügung stehenden 16.500 m² Büroflächen abgeschlossen worden. Die letzte Einheit hat sich aktuell die Brilliant Vermögensberatung für den Mittelstand gesichert. Das auf individuelle Finanzplanung und unabhängige Vermögensverwaltung spezialisierte Unternehmen hat langfristig einen Mietvertrag für eine 480 m² umfassende Einheit abgeschlossen.



„Alle Mietverträge konnten in dem von hohem Leerstand geprägten Düsseldorfer Teilmarkt Grafenberger Allee mit seiner überwiegend eigennutzergeprägten Mieterschaft nicht nur langfristig, sondern auch über dem durchschnittlichen Marktniveau durchgesetzt werden“, sagt Corealis Geschäftsführer Jens U. Reuther.



Anwaltskanzlei Hausfeld zieht in die Hafenspitze

Das Makelerhaus Cushman & Wakefield hat zudem im zweitürmigen Hochhaus „Hafenspitze“ im Medienhafen in der Speditionstraße 21-23 eine Bürofläche von 536 m² an die Anwaltskanzlei Hausfeld vermittelt. Der Umzug findet im 1. Quartal 2020 statt. Eigentümerin des Objektes „Hafenspitze“ ist die Deka Immobilien. Das 17-geschossige Bürogebäude (Westturm) wurde 2010 erbaut und verfügt über eine Gesamtfläche von ungefähr 14.600 m². Im 19-stöckigen Ostturm befindet sich das Hyatt-Hotel.



Zudem gibt es im Hafen einen gastronomischen Neuzugang: Das Restaurant Greenkarma hat im Grand Bateau, Hammer Straße 17, rund 190 m² Gastronomiefläche angemietet. Vormieter der Flächen ist Copenhagen Coffee Lab, Vermieter ist ein institutioneller Investor. Die Eröffnung des neuen Greenkarma ist für das kommende Frühjahr geplant. Colliers International war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.



Telekommunikationsunternehmen eröffnet am Standort Mörsenbroich

Im Orange Office, am Standort Mörsenbroich, hat außerdem ein Telekommunikationsdienstleister eine 212 m² große Bürofläche angemietet. Das Gebäude liegt am Vogelsanger Weg 80. Colliers International hat den Mieter bei dem Mietvertragsabschluss beraten. Auf der Eigentümerseite war die EVPM/EVC Rheinland GmbH vermittelnd tätig.