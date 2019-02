Düsseldorfer Preise weiterhin im Höhenflug

Die Grundstückspreise sind in der Landeshauptstadt Düsseldorf in allen Teilmärkten und Stadtteilen deutlich gestiegen. Der Umsatz des Düsseldorfer Grundstücksmarktes ist gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent gestiegen und erreichte 2018 ein absolutes Rekordniveau in Höhe von 6,2 Milliarden Euro. Die Anzahl der Kauffälle ist dagegen um 6 Prozent zurückgegangen. Dies geht aus den aktuellen Immobilienrichtwerten des Gutachterausschusses hervor.

.

Die Preise für unbebaute Grundstücke sind gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal deutlich gestiegen. Einfamilienhausgrundstücke sind um 10 Prozent teurer geworden. Grundstücke für Mehrfamilien- oder Geschäftshäuser haben sogar eine Preissteigerung von bis zu 20 Prozent zu verzeichnen. Die Preise für Gewerbe-/Industriegrundstücke sind gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent gestiegen. In mittleren bis guten Lagen, wie beispielsweise dem Stadtteil Benrath, stiegen die Bodenrichtwerte für ein Einfamilienhausgrundstück damit auf 900 bis 1.200 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Spitzenreiter für Büro- und Geschäftshausgrundstücke sind Bodenrichtwerte für die Königsallee mit bis zu 36.000 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche.



„Die Bodenrichtwerte sind aber nicht nur eine Entscheidungshilfe beim Kauf von unbebauten Grundstücken“, so der Vorsitzende des Gutachterausschusses Thomas Weindel. „Seit der Einigung von Bund und Ländern auf Eckpunkte zur Grundsteuerreform ist klar: Die Bodenrichtwerte sind ein entscheidender Faktor im geplanten Modell zur Grundsteuerreform. Damit leistet der Gutachterausschuss einen wichtigen Beitrag zur verlässlichen und gerechten Besteuerung von Grund und Boden.“



Auch bei den bebauten Grundstücken zogen die Preise weiter an. Bei freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern ist eine Preissteigerung von knapp 9 Prozent zu verzeichnen. Die Preise für Mehrfamilienhäuser stiegen sogar um 11,9 Prozent. In einfachen Lagen, wie beispielsweise Garath, liegt der Immobilienrichtwert (= Marktrichtwert) für ein Einfamilienreihenhaus aus dem Baujahr 1970 bei 2.850 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. In der Top-Lage Zooviertel ist dagegen ein Immobilienrichtwert von 9.600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für ein freistehendes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1950 ausgewiesen.



Die Preise für Eigentumswohnungen haben im Jahr 2018 je nach Baujahr unterschiedlich stark angezogen. Hier liegt die Entwicklung zwischen 7,9 und 13,5 Prozent. In mittleren Lagen wie Unterrath wurden Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen aus dem Baujahr 1980 für 2.700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche veröffentlicht. Spitzenreiter sind Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen in Oberkassel, die bei 7.900 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen.



Über 4.600 Kaufverträge ausgewertet

Die Datenbasis für die Analyse des Düsseldorfer Grundstücksmarktes bilden die 4.653 notariellen Kaufverträge des Jahres 2018. Durch Auswertung der Kaufpreise erhält der Gutachterausschuss - ein unabhängiges Expertengremium - einen umfassenden Überblick über den Düsseldorfer Grundstücksmarkt. Neben der Kenntnis zu Grundstücks- und Immobilientransaktionen können Boden- und Immobilienrichtwerte sowie sonstige erforderliche Daten für die Wertermittlung abgeleitet werden. Diese Ergebnisse werden jetzt wieder in Form der Boden- und Marktrichtwertkarten und des Grundstücksmarktberichtes 2019 veröffentlicht.



Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges, unabhängiges und an keinerlei Weisungen gebundenes Gremium. Seine sachverständigen und marktkundigen Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und werden von der Bezirksregierung des Landes NRW bestellt. Der örtliche Düsseldorfer Gutachterausschuss weist mit Vermessungsingenieuren, Architekten, Bau- und Grundstückssachverständigen, Maklern, Juristen und Sachverständigen der Banken und Sparkassen ein breites Berufsspektrum auf.



Richtwertkarten machen Preise transparent

Die Bodenrichtwertkarte, die Marktrichtwertkarte und der Grundstücksmarktbericht verschaffen einen Überblick über den Düsseldorfer Grundstücksmarkt. Damit sind diese Veröffentlichungen nicht nur eine Hilfe für Banken, Sparkassen, Makler und Institutionen, sondern gerade auch für die kaufwilligen Bürgerinnen und Bürger. Die Richtwertkarten sind im Service-Center des Vermessungs- und Katasteramtes Düsseldorf, Brinckmannstraße 5, für jeweils 30 Euro erhältlich.