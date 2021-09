Verwaltung empfiehlt Neubau für Düsseldorfer Opernhaus

Das Projekt Opernhaus der Zukunft nähert sich einem ersten Meilenstein, der der Projektgruppe „Opernhaus der Zukunft“ am vergangenen Freitag in ihrer letzten Sitzung vor dem Grundsatzbeschluss vorgestellt wurde: Die Vorlage für einen Grundsatzbeschluss zur Zukunft des Düsseldorfer Opernhauses soll im Sitzungszyklus Ende November und im Dezember in die politischen Gremien eingebracht werden.

.

Zur Finalisierung der Beschlussvorlage laufen derzeit letzte ergänzende Abstimmungen der Verwaltung. Mit dem Grundsatzbeschluss soll in einem ersten Schritt entschieden werden, ob das Opernhaus saniert oder neu gebaut werden soll. Bereits jetzt sprechen die bisher vorliegenden Ergebnisse der Verwaltungsprüfung und der Öffentlichkeitsbeteiligung für einen Neubau. Die Vorlage soll am 16. Dezember in den Rat eingebracht werden. Sollte sich der Rat für einen Neubau entscheiden, gilt es in der nächsten Projektphase die in Frage kommenden Standorte einzugrenzen.



„Ich freue mich, dass wir die Vorlage für den Grundsatzbeschluss zur Zukunft des Opernhauses wie geplant noch in diesem Jahr in die politischen Gremien einbringen und somit das Projekt auf den Weg bringen können. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und der weiteren Prüfungen der Verwaltung sprechen gegen eine Sanierung des Opernhauses. Daher wird die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage den Neubau des Düsseldorfer Opernhauses empfehlen“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.



Bereits in der ersten Projektphase wurde die Öffentlichkeit durch verschiedene Formate in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Drei Dialogforen, mit Expertenvorträgen, dienten der Information und dem Austausch. Ein Bürgerinnen- und Bürgerrat beschäftigte sich über drei Sitzungen hinweg mit den Fragen „Was macht das Düsseldorfer Opernhaus der Zukunft aus?“, „Wie kann das Opernhaus zum dauerhaften Treffpunkt in Düsseldorf werden?“ und „Welche Kriterien sind für den Standort des Opernhauses wichtig?“ und formulierte daraus Leitlinien. Zusätzlich fanden 16 Schlüsselgespräche mit Funktionsträgern aus der Stadtgesellschaft statt.



Zahlreiche Teilnehmende der Öffentlichkeitsbeteiligung sprachen sich für ein neues Opernhaus aus. Die Sanierung des Bestandsgebäudes wurde als nicht sinnvoll erachtet, da sie die Anforderungen an einen modernen Opernbetrieb nicht erfüllen kann und dem Ziel einer „Oper für alle“ entgegensteht. Als weiterer Konsens aus dem Beteiligungsprozess haben sich unter anderem noch fünf weitere Punkte herauskristallisiert:



• Das Haus braucht eine neue Konzeption als „Oper für alle“, um einen Neubau zu rechtfertigen.

• Die Erreichbarkeit der neuen Oper soll sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto hervorragend sein.

• Das Gebäude soll in Bau und Betrieb nachhaltig sein.

• Die Kosten sollen transparent kalkuliert werden und im Rahmen bleiben.

• Das Haus soll eine herausragende Architektur bekommen, die zu einer „Landmarke“ Düsseldorfs werden soll.



„Diese Hinweise nehmen wir als Verwaltung mit in die Vorbereitung für einen Grundsatzbeschluss zum Opernhaus. Dabei werden wir insbesondere darauf achten, dass das neue Opernhaus für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer einen deutlichen Mehrwert hat, der unter anderem durch weitere offene Nutzungsmöglichkeiten erreicht werden soll. Allen Bürgerinnen und Bürgern danke ich für ihre engagierte Teilnahme, ihre Ideen und Anregungen,“ erklärt Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.