Düsseldorfer Oberfinanzdirektion mietet 35.000 m²

Die Großanmietung seitens der Oberfinanzdirektion ist bestätigt und damit auch die größte Anmietung im ersten Quartal: Die Behörde hat in der Innenstadt-Ost 35.000 m² angemietet. Künftiger Standort ist die Büroimmobilie M19 an der Moskauer Straße, die zum WealthCap-Portfolio gehört. Der Bezug kann frühestens für 2023 erfolgen, da das Gebäude aktuell noch von PwC genutzt wird und die Wirtschaftskanzlei erst in 2022 in ihren Neubau Eclipse am Kennedydamm umziehen wird [Die Developer feiern den ersten Spatenstich beim Projekt Eclipse ]. Ein konkreter Bezugstermin ist aktuell aber noch nicht bekannt.

.

Das Interesse der Behörde an dem Standort war bereits im September bekannt geworden, das diese auf der Suche nach neuen Büros für ihre Finanzämter Düsseldorf-Süd und -Mitte waren [Die Developer feiern den ersten Spatenstich beim Projekt Eclipse ]. Zudem wird der Landesrechnungshof Flächen beziehen. Die in 1998 errichtete Immobilie in der Moskauer Straße 19 mit einer Mietfläche von 35.500 m² gehört seit 2010 [wir berichteten] zum Bestand von Wealthcap und ist das Investitionsobjekt des geschlossenen Immobilienfonds WealthCap Immobilien Deutschland 32.