Der Kleinen Kommission Opernhaus der Zukunft wurde in ihrer Sitzung am 16. Mai die Heinrich-Heine-Allee als Standort für die Umsetzung eines Neubaus des Opernhauses der Zukunft vorgestellt. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller wird dem Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner Sitzung am 15. Juni diesen Standort empfehlen.

Fotos: HHA ingenhoven associates, Düsseldorf mit West 8, Rotterdam



