Düsseldorfer Logistikmarkt bestätigt Top-Bilanz aus dem Vorjahr

Der Düsseldorfer Logistikmarkt blickt zur Jahresmitte erneut auf eine hohe Vermietungsdynamik zurück und erreichte beim Flächenumsatz das dritte überdurchschnittliche Ergebnis in Folge. Mit insgesamt 152.000 m² ordnet sich die Zwischenbilanz auf Augenhöhe mit dem vergleichbaren Vorjahresresultat ein, wobei etwas mehr Abschlüsse bei einer geringeren Durchschnittsgröße pro Deal (rund 7.600 m²) registriert wurden als noch 2022 (rund 9.000 m²). Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

.

„Mit einem Umsatzanteil von gut 57 % am Gesamtvolumen konnte auch der Neubauanteil erneut ein hohes Niveau erreichen, wozu unter anderem der Kontraktlogistiker GXO Logistics beigetragen hat, der im zweiten Quartal in Dormagen eine rund 32.000 m² große Logistikfläche gemietet hat“, erklärt Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH. Das lebhafte Marktgeschehen spiegelt sich zudem in der Entwicklung der Spitzenmiete wider, die in den letzten 12 Monaten weiter um knapp 9 % auf aktuell 7,50 Euro/m² zugelegt hat.



Logistiker vorne

Im Branchen-Ranking setzten sich in den ersten sechs Monaten die Logistikdienstleister an die Spitze der Umsatzverteilung, wofür sich neben dem angesprochenen Großdeal von GXO Logistics insbesondere auch die Spedition Engemann mit der größten Anmietung im Bestandssektor (17.000 m² in Hilden) verantwortlich zeichnete. Mit Beiträgen von jeweils über einem Fünftel sind jedoch auch Handels- (gut 23 %) und Industrieunternehmen (rund 21 %) entscheidend am Marktgeschehen beteiligt, wozu in beiden Sparten vereinzelte kleinere und mittelgroße Abschlüsse beigesteuert haben. Bei den Größenkategorien stechen die Klassen ab 8.000 m² heraus, die mit ihren Anteilen allesamt deutlich über ihren Durchschnittswerten liegen. Insgesamt verbergen sich hinter diesen Flächen im mittleren und größeren Segment rund 75 % des Marktgeschehens.



Perspektiven

Der Düsseldorfer Logistikmarkt legte im ersten Halbjahr den Grundstein für ein erfolgreiches Abschneiden im Jahr 2023 und erzielte auch im Vergleich der Top-Märkte ein überdurchschnittliches Ergebnis. Die vergleichsweise breite Verteilung über mehrere Branchen und Größenklassen spricht hierbei für die gute Nachfragebasis in der Logistikregion. Insgesamt übersteigt die Nachfrage jedoch weiterhin das verfügbare Angebot. „Hierbei haben sich die Anforderungen an Logistikflächen spürbar erhöht, wobei ESG-Kriterien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu den wichtigsten Treibern gehören. In der Konsequenz ist auf der Angebotsseite sowohl im Bestand, als auch bei Neubauten eine deutliche Verbesserung bei den Flächenqualitäten zu beobachten, um den gestiegenen Nutzeranforderungen gerecht zu werden. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf das Mietpreisniveau aus. Demnach ist für die zweite Jahreshälfte nicht auszuschließen, dass die Mieten sowohl im Schnitt als auch in der Spitze noch weiter anziehen“, sagt Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas Real Estate GmbH.