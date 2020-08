Kö-Bogen und Sevens mit prominenten Neuzugängen

Der Düsseldorfer Kö-Bogen und das Sevens begrüßen zwei neue Mieter. Außerdem füllt sich der in den letzten Monaten aufwendig umkonzeptionierte ehemalige Kult-Standort in der Altstadt.

Der Einzelhandelsspezialist Comfort hat dem kanadischen Premium Outerwear-Label Moose Knuckles eine rund 270 m² Einzelhandelsfläche im Kö-Bogen für den ersten Store in Deutschland vermittelt. Moose Knuckles eröffnet den Store voraussichtlich noch im September 2020 als Pop-Up-Store.



Einen Neuzugang gibt es auch mit Ehinger Schwarz auf 50 m² im Sevens. Der Juwelier und Hersteller von exklusivem Schmuck war mit seinem Angebot zuvor im Stilwerk verortet. Am neuen Standort in der Königsallee sieht er noch bessere Chancen für einen langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg. Die Vermittlung erfolgte über CBRE, die für den Eigentümer tätig waren, sowie das Beraterunternehmen Lührmann.



Neben dem beiden Center-Neuzugängen gibt es zudem zwei Debüts in der Altstadt. Das chinesische Technologieunternehmen Xiaomi hat am 23. Juli ihren ersten deutschlandweiten Mi-Store eröffnet. Das Unternehmen hat insgesamt 200 m² in dem ehemaligen Kaufhaus der Modekette Kult, das aufwendig umkonzeptioniert wurde, in der Top-Lage Flinger Straße 23-25 / Mittelstraße 2-6 bezogen, um u. a. diverse Produkte der Marke „Mi“ zu vertreiben – 160 m² davon entfallen auf reine Verkaufsfläche. Während der offizielle deutsche Vertragspartner von Xiaomi, die Axdia International GmbH, als Mieter fungiert, tritt Aldi Süd als Vermieter auf. Zuvor hatte sich die Lebensmittelkette im Rahmen eines Generalmietvertrags über insgesamt 4.000 m² gesichert, von denen sie selbst rund 1.700 m² im 1. Ober- und im Untergeschoss in Anspruch nehmen. Die restlichen Ladeneinheiten von Aldi Süd werden neben Xiaomi von dem Deli Café Birdie & Co., der Burgerkette Five Guys und dem Haushaltsgerätevertrieb Vorwerk genutzt. Eine 300 m² große Fläche ist derzeit noch vakant. Die Liegenschaft befindet sich im Besitz einer privaten Eigentümergemeinschaft. Savills war für Aldi Süd beratend tätig und betreut auch die einzelnen Untervermietungen, die Vermittlung an Xiaomi erfolgte in Kooperation mit Reuland Retail-Service.



Das zweite Debüt feierte das internationale Eiskonzept Amorino. Es eröffnet im Zuge seiner Expansion die erste Filiale in Nordrhein-Westfalen. Dazu hat das Unternehmen ein Ladenlokal mit 70 m² in der Flinger Straße 8 angemietet. Die Flächen werden im laufenden Quartal übernommen, die Eröffnung soll im Herbst folgen. Bisheriger Nutzer der Flächen war das Seifenkonzept Lush. Das Geschäftshaus mit Wohneinheiten gehört einem privaten Investor. JLL hat die Anmietung beraten und vermittelt.