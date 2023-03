Düsseldorfer Kita bezieht provisorisches Domizil

Das Gebäude der städtischen Kindertageseinrichtung an der Aldekerkstraße 25 wird nach den Sommerferien abgerissen, um an dem Standort eine vierzügige Gesamtschule für die linksrheinischen Stadtteile bauen zu können. Bis für die Kita Aldekerkstraße ein Ersatzneubau zur Verfügung steht, wird im Freizeitpark Heerdt an der Heerdter Landstraße 160 eine provisorische Containeranlage errichtet.

Der Kitabetrieb wird nach den Sommerferien in der Containeranlage aufgenommen. Geplant ist, in gut zwei Jahren den provisorischen Standort an der Heerdter Landstraße 160 wieder aufzugeben und den Betrieb in einem neuen Gebäude fortzuführen. Hierzu wird aktuell ein möglicher Standort geprüft.