Düsseldorfer Investmentmarkt blieb 2025 weiterhin zurückhaltend

Am Düsseldorfer Immobilieninvestmentmarkt war ein Rückgang des Transaktionsvolumens um 16 Prozent auf knapp 13 Milliarden Euro zu verzeichnen. Davon entfiel gut eine Milliarde Euro auf Gewerbeimmobilien. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

„Während die Dynamik am Gesamtinvestmentmarkt Düsseldorfs gegenüber dem Vorjahr rückläufig war, konnte die Assetklasse Office signifikant zulegen – um 68 Prozent auf 517 Millionen Euro“, sagt Georg Hölz, City Lead & Head of Investment Rhein-Ruhr. Damit war Büro die mit Abstand stärkste Assetklasse im Marktgebiet, gefolgt von Wohnen (ab 50 Wohneinheiten) und Logistikimmobilien. Während die Anzahl der Transaktionen über alle Nutzungsarten hinweg in etwa auf Vorjahresniveau blieb, gab es im Bürosegment deutlich mehr Abschlüsse als 2024. „Die durch die wieder zunehmenden Transaktionen am Büromarkt generierte Evidenz ermöglicht ein klareres Bild der Marktwerte und bildet somit wiederum die Grundlage für zukünftige Transaktionen“, ergänzt Robin Vohl, Associate Director Valuation Advisory Services.



Mit gut drei Vierteln entfiel der Löwenanteil des Transaktionsvolumens auf den Größenbereich zwischen 20 Millionen Euro und 100 Millionen Euro. Portfoliotransaktionen generierten nur knapp ein Fünftel des Gesamtvolumens, dennoch leicht mehr als im Vorjahr. „Full-Equity-Investoren wurden 2025 aktiver und haben kleinere Objekte zu niedrigeren Preisen erworben“, sagt Hölz. Stärkste Nettokäufer waren Asset- und Fondsmanager, offene Immobilien- und Spezialfonds sowie Corporates. Rund die Hälfte des Transaktionsvolumens entfiel auf Core- und Core-Plus-Produkt, was die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen der Investoren verdeutlicht, die in der neuen Marktphase weniger auf Risiko setzen als zuvor.



Das Interesse an kleineren Transaktionen ist nicht nur liquiditätsbedingt, sondern auch vor dem Hintergrund attraktiver Preise jenseits der Düsseldorfer Innenstadt zu erklären. „Während die Königsallee und der CBD insgesamt natürlich weiterhin stark nachgefragt werden, haben diverse Abschlüsse gezeigt, dass bei attraktiven Kaufpreisen durchaus auch Lagen in Neuss und Ratingen Käufer finden“, beobachtet Hölz. Die Nettoanfangsrenditen blieben in allen Assetklassen stabil. Für erstklassige Bürohäuser betrug die Spitzenrendite im CBD zum Jahresende 2025 somit weiterhin 4,90 Prozent, in Cityrandlagen 5,50 Prozent und in peripheren Lagen 6,25 Prozent. Während die Spitzenrendite 2026 tendenziell stabil bleiben dürfte, werden die Gesamtrenditen durch steigende Mieten getrieben, insbesondere in Märkten und Assetklassen mit begrenztem Angebot und hoher Nachfrage. Dies gilt insbesondere für Prime-Office-Objekte in Core-Lagen; abseits davon ist jedoch mit steigenden Ankaufsrenditen zu rechnen.



„Angesichts der bisherigen Transaktionspipeline dürfte die Investitionsdynamik im Jahresverlauf 2026 zu einer graduellen Erholung des Immobilieninvestmentmarktes führen“, erwartet Hölz. Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich ab 2026, insbesondere aber ab 2027, eine konjunkturelle Erholung erfahren, vorangetrieben durch die erwartete Lockerung der fiskalischen Rahmenbedingungen. In diesem Umfeld gewinnt die Fokussierung auf die Ertragsgenerierung für Immobilieninvestoren zunehmend an Bedeutung. Ein proaktives Asset Management, das Markt-, Standort- und objektspezifische Chancen strategisch nutzt, ist entscheidend für langfristigen Erfolg. Die steigenden Mietpreise und die rückläufige Neubautätigkeit erhöhen die Attraktivität der Büroimmobilien, insbesondere da in alternativen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen Immobilien mehr Sicherheit bieten.