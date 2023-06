Düsseldorfer Innenstadt entwickelt sich positiv

Die Düsseldorfer Innenstadt entwickelt sich trotz der widrigen Umstände positiv. Auffällig ist dabei die starke Positionierung von etablierten Wholesale Marken, die nun bewusst einen Auftritt mit eigenen Brandship Stores forcieren. Internationale Labels bereichern weiterhin die Handelslandschaft und Konzepte aus den Benelux-Nachbarländern drängen nach Düsseldorf.

.

So weist die Altstadt, vor allem die Flinger Straße, eine zunehmende Dichte an gastronomischen und neuen, spannenden Konzepten auf, wobei noch vor wenigen Jahren der Abgang diverser Fast Fashion Schwergewichte (Mango, H&M, Only) beklagt wurde. Nach andauernder Vermarktungszeit wurden diese Freiflächen durch Kingdom of Sweets (Geschäftsbetrieb wieder aufgegeben) und dem Outdoor Fachhandel Globetrotter belegt, welcher vorher auf der Königsallee ansässig war. Amorino Eisengel hat nach langer Umbauzeit eröffnet und der niederländische „Deko&Home“ Anbieter „Dille&Kamille“ hatte Ende 2022 nach Vermittlung von Lührmann die Räumlichkeiten von Rossmann übernommen [wir berichteten].



Einen nachhaltig wichtigen Impuls für die Flinger Straße und die Mittelstraße hat die Neustrukturierung des ehemaligen Kult Haus gesetzt. Der Hauptmieter Aldi hat hier an die US-Burgerkette Five Guys, das chinesische Tech-Unternehmen Xiaomi sowie Blue Tomato [wir berichteten], Vorwerk und Birdies‘s Daily untervermietet, welche diese Lage weiter aufwerten konnten und Vielfalt schaffen. Hierrüber zeigte Aldi eine ganze neue Idee im Umgang mit prägnanten Innenstadtlagen auf. Die Signa Immobilien-Gruppe hat zwischenzeitlich den Spatenstich für die Umnutzung des ehemaligen Carsch-Hauses zu einem Edelkaufhaus getätigt (geplante Eröffnung Ende 2024) [wir berichteten]. Analog zu den bekannten Formaten Oberpollinger, Alsterhaus und KaDeWe wird die Entwicklung der Flinger Straße schon bald positive Impulse erteilen. Zuletzt kamen noch Neuanmietungen des Zimtschnecken Konzepts Cinamood, der Jackenmarke Jott (erster Store in Deutschland) und des Juweliers Oro Vivo hinzu und attestieren der Flinger Straße noch immer eine starke Relevanz für die Düsseldorfer Einzelhandelslandschaft.



Die Niveau-Lagen mit Graben- und vor allem Mittelstraße schließen indes die Lücke und erfreuen sich anhaltend großer Beliebtheit. Etablierte und attraktive Konzepte wie z.B. MisterSpex, Tiger of Sweden (vermittelt durch Lührmann) sowie Klar Seifen bereichern den Besatz und erhalten den Status der Achse aus Mittel- und Grabenstraße als gut frequentierte Handelslage zwischen Carlsplatz, Flinger Straße und KÖ. Die erfolgreiche Yoga- und Fitness-Marke Lululemon hat ihr Engagement von einem interimistischen Laden mittlerweile in einen deutlich größeres Geschäft auf der Grabenstraße, dem ehemaligen Stefanel Store, verlegt und bietet die begehrte Sportswear auf mehr Fläche an. Des Weiteren hat Lynk&Co, eine Automobiltochter des chinesischen Geely Konzerns (Volvo, Polestar), Ecke Grabenstraße und Kasernenstraße ein Mobility Hub eröffnet und bietet dort u.a. Car Sharing an. Die junge Brand Design Letters hat sich ebenfalls auf der Mittelstraße niedergelassen und der Juwelier Trauringschmiede folgt auf die Flächen von Vodafone am Carlsplatz.



Deutlich dynamischer als die Flinger Straße entwickelt sich die Schadowstraße in beiden Bereichen, Ost und West, ausschließlich positiv und verzeichnet zahlreiche neue Konzepte. Die Neubaudichte ist sehr hoch und wird durch Landmark Gebäude wie Kö Bogen I und KII sowie dem Neubau der ehemaligen H&M Immobilie (Nachmieter Douglas) und der Joachim-Erwin-Platz 3 Projektierung (Neueröffnung Autohersteller NIO) gegenüber des Breuninger Flagship geprägt. Vorrangig durch die Fertigstellung und Bezug des KII hat die Schadowstraße ab Peek&Cloppenburg eine weitere Aufwertung erfahren und soll auch den Rundlauf über die bisweilen weniger stark frequentierte Achse Schadowstraße und Joachim-Erwin-Platz besser anbinden. Am Schadowplatz / Kö-Bogen I hat Juwelier Rüschenbeck mit der Luxusuhrenmarke Patek Philippe einen Monobrandstore eröffnet. In die ehemalige Fläche von Douglas zieht das Düsseldorfer Familienunternehmen Franzen Porzellan ein und verlässt hiermit sein Stammhaus auf der Königsallee.



Im hinteren Bereich konnte nach langjähriger Vermarktung für das Eckhaus Schadowstraße 88 mit dem britischen Café-Konzept EL&N ein namhafter internationaler Nutzer gefunden werden, welcher die Aufenthaltsqualität steigern wird. Eine der letzten Freiflächen im Kö Bogen II konnte Lührmann Düsseldorf an Juwelier Christ vermitteln, die sich innerhalb des Straßenzuges veränderten. Nicht nur die prominenten Flagship Stores von bekannten Playern wie H&M, Mango und Depot, sondern auch das niederländische Haushalts- und Technikwaren Handelsunternehmen „Cool Blue“ ergänzen den Mieterbesatz im Ingenhoven Ensemble und runden das in den letzten Jahren von einer Langzeitbaustelle geprägte Stadtbild ab. Der Flagship Store, der sich im Schutzschirmerfahren befindlichen Görtz Gruppe, wurde von dem polnischen Textilbrand Reserved übernommen. Auf die von der „Nuts-Factory“ bespielten Flächen folgt Nespresso. Durch die Insolvenz vom Framode Konzept „Orsay“, wurde eine attraktive Retail Einheit in bester Lage vakant, welche in einer kurzen Vermarktung durch Lührmann an Apollo Optik vermittelt werden konnte. Auffällig ist die hohe Nachfrage von Pop-Up Stores, die bei der Zwischenvermietung diverser, vorgenannter Flächen, aufgrund längerer Vermarktungsphasen, ebenfalls eine Rolle spielten.



Im ehemaligen Apollo Store (Schadowstr. und Ecke Wagnerstr.) konnte ebenfalls durch Vermittlung von Lührmann kürzlich die für Ihre Boots bekannte Marke Dr. Martens eine Filiale eröffnen [wir berichteten], welche bereits einen Store auf der Flinger Straße betreiben. Maßgeblicher Treiber für die Neuansiedlungen sind fast ausschließlich Straßenlagen, wohingegen die Center (Schadowarkaden, Kö Galerie, Sevens) spürbare Probleme bei der Vermietungsdichte- und Qualität aufweisen.



Die Firma Hugo Boss hat ein Flagship Konzept in völlig neuem Format beschlossen und hierfür die bisherigen Räumlichkeiten von Zara auf der Schadowstraße angemietet, welche aktuell umgebaut werden. Damit weicht auf der Straße nach H&M (jetzt Sephora) bereits der zweite Fast Fashion Gigant anderen Konzepten, die auf den Markt drängen und speziell diesen Bereich als „go-to“ Standort definieren. Die Schadowstraße rangiert als klare Nr. 1 im Premium als auch im konsumigen Segment für die Düsseldorfer Handelslandschaft. Auf der Düsseldorfer Luxusmeile Königsallee ist eine hohe Dynamik zu verzeichnen. Der Lokalmatador unter den Projektentwicklern, „Centrum“, hat im großen Radius um die Liegenschaften Königsallee 36 Grundstücke erworben und wird großflächig modernste Handels- und Büroräumlichkeiten schaffen. Erst kürzlich sorgte der Immobilienentwickler mit der Ankündigung des „Calatrava-Boulevard“ für Schlagzeilen. Es soll ein monumentaler Bau in bester Lage der Kö entstehen und weiteren Luxus- Marken und hochwertigen Büros Platz bieten.



Auch im südlicheren Bereich der „KÖ“ sind Umzüge zu verzeichnen. So übernimmt das E-Mobilität Konzept Lucid Air die Flächen des Daimler Veredlers Brabus und Zalando hat einen Shop mit dem bundesweiten Outlet Konzept in den ehemaligen Räumlichkeiten von H&M eingerichtet. Douglas hat nach der Aufgabe der Filiale im vorderen Teil der KÖ nun in der ehemaligen Anthropologie-Fläche Ersatz gefunden. Weitere Anmietungen erfolgen durch Mackage, die nach kurzem Gastspiel zwischenzeitlich durch Luisa Spagnoli ersetzt wurden. Schlagzeilen machte auch die Neuanmietung der Uhrenmanufaktur IWC in bester Lage der Königsallee, die im Frühjahr 2024 im ehemaligen Hallhuber Store eröffnen wird. Lührmann konnte die ehemaligen Flächen von Hugo Boss im Breidenbacher Hof an Versace vermitteln, die sich dadurch bei Verkaufsflächen und Lage deutlich verbessern. Marc O‘Polo hat im ehemaligen Globetrotter Store in Hausnummer 88 eröffnet und in diesem Zuge die ehemalige Fläche im Breidenbacher Hof für Hallhuber geräumt [wir berichteten]. Es zeichnet sich eine zunehmende Fragmentierung der bis dato außergewöhnlich stark durchmischten Königsallee. Die Luxuskonzepte erobern den nördlicheren Teil nahezu komplett zurück und verschieben den konsumigeren Teilbereich weiter in Richtung Süden / Graf-Adolf-Straße. Das Seven’s und die KÖ-Galerie funktionieren gut im Bereich der Außenflächen mit Front zur KÖ, jedoch wird die Vermietung der im Center befindlichen Einheiten schwieriger und besonders Lagen im Obergeschoss benötigen neue Impulse. Eine besonders prominente Neueröffnung der letzten Jahre in Bestlage der Königsallee nahm Bucherer vor, die nach längerer Umbauphase einen der größten Stores der Marke eröffnet haben. Durch die stetigen Bemühungen der Interessengemeinschaft Königsallee wird das ex- und interne Erscheinungsbild permanent geprüft und verbessert. Hier funktioniert der gemeinschaftliche Dialog zwischen Eigentümern, Mietern und städtischen Vertretern. Dies schlägt sich auch in der funktionierenden Einbindung der „KÖ-West“ nieder. Hier ist man immer noch gespannt, wann und ob das Luxusmöbel-Konzept „Restauration Hardware“ in den Räumlichkeiten von Abercrombie Fitch eröffnen wird, wobei der Vertrag bereits vor einiger Zeit abgeschlossen wurde.



Die Marke „KÖ“ zieht noch immer zahlreiche Kunden an und die neuartigen Shopfronten und Konzepte der Schadowstraße bieten den Passanten zunehmend mehr shopping experience. Düsseldorf strahlt nachhaltig die Anziehungskraft der hochattraktiven und gebündelten Markenvielfalt in sämtlichen Bereichen – Fast Fashion, Gastronomie, Premium und Luxus aus und schafft es, den Handel zum großen Teil städtebaulich miteinzubinden. Der hohe Stellenwert von Düsseldorf für Einzelhändler zeigte sich auch daran, dass verschiedene Marken in der Pandemie massiv in die hiesigen Stores investiert und den Ladenbau erneuert hatten wie z.B. Cartier, MaxMara, MiuMiu, Montblanc uvm.) Darüber hinaus sind die Neuentwicklungen von Hines und Momeni im Bereich Kö-West hervorzuheben (Commerzbank Abriss / HSBC Trinkaus Gebäude) wo mehrere 1.000 m² Handels- und Büroflächen entstehen. Diese Entwicklungen werden nicht nur die Kö-West beleben, sondern auch das Zusammenspiel von Altstadt und KÖ stärken.



Eine aktuell noch nicht ganz abschätzbare Entwicklung stellt der Krieg in der Ukraine sowie die damit einhergehenden Probleme bei Lieferketten und der generellen Konjunktur- und Inflationsentwicklung dar. Viele Marktteilnehmer haben diese Entwicklungen genau im Auge. Die Angst vor einer Rezession ist gegeben und durch höhere Zinsen sind auch Refinanzierungskosten und Budget für Ladenausbauten reduziert. Dennoch zeigt die gegenwärtige Situation klar auf, dass Top-Objekte, in Top-Lagen von Top-Städten auch heutzutage eine starke Anziehungskraft ausüben und in den meisten Fällen schnell und lukrativ vermietet werden können.