DÃ¼sseldorfer â€žGalileoâ€œ ist vollvermietet

Galileo

© Cushman & Wakefield

Ein Steuerberatungsbüro sichert sich die letzte verfügbare Bürofläche von 560 m² im Büroobjekt „Galileo“ in Düsseldorf. Damit ist die Immobilie in der Kasernenstraße 40 in hervorragender Lage im CBD der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt voll vermietet. Vermieter ist die HIH Real Estate GmbH. Das Düsseldorfer Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield (C&W) war bei der Anmietung beratend tätig.

.