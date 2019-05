Düsseldorfer C-View zum Baubeginn voll vermietet

Die Büroflächen im Projekt C-View des Investors Rialto Capital sind bereits bei Baubeginn voll vermietet. Der Ankermieter ist ein japanisches Unternehmen der Chemiebranche, das die Flächen für seine neue Europazentrale angemietet hat. Wie Marcus Mertens von Rialto Capital bekannt gab, beträgt die Laufzeit des Mietvertrages 10 Jahre. Die Vermietung wurde begleitet von Lions Trust.

.

Das neue Objekt an der Fringsstraße bietet dem Mieter auf einem ca. 2,7 ha großen Grundstück am Rande des Medienhafens 4.571 m² Büro- und ca. 2.000 m² Logistikflächen sowie 140 Parkplätze. Das neue Gebäude entstand nach den Entwürfen von Greeen Architects, deren ökologischer Anspruch sich am C-View unter anderem in einem begrünten Dach mit 1.000 m² großer Dachterrasse und Elektrotankstellen auf den Parkplätzen zeigt.



Mertens hatte das Grundstück 2015 gekauft, auf dem damals noch die Gebäude der Papierfabrik Hermes aus dem Jahre 1911 stand. Im Frühjahr 2020 will der Bauherr dem Mieter das Gebäude bezugsfertig übergeben.