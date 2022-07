DÃ¼sseldorfer BÃ¼rovermietungsmarkt legt um 57 % zu

Der Umsatz am Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt übertraf im ersten Halbjahr des laufenden Jahres den des Vorjahreszeitraums deutlich um 57 Prozent. Es wurden 164.900 m² Bürofläche vermietet oder von Eigennutzern belegt, davon allein 94.400 m²im zweiten Quartal. Nur auf das Stadtgebiet Düsseldorf (ohne die Umlandgemeinden) bezogen, erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 72 Prozent auf 160.400 m². Damit setzte sich die bereits im ersten Quartal beobachtete Erholung des Markts fort. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

„Trotz der positiven Entwicklung am Bürovermietungsmarkt schlagen sich neben den anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken an den Märkten nieder“, sagt Hubert F. Breuer, Head of Office Leasing bei CBRE in Düsseldorf. Daher lag das Halbjahresergebnis rund 13 Prozent unter dem zehnjährigen Mittelwert der ersten Halbjahre. Die Leerstandsrate im Marktgebiet stieg innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 1,4 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent.



Zu dem dennoch starken Vermietungsergebnis im ersten Halbjahr 2022 trugen maßgeblich die beiden Großanmietungen durch die Volkshochschule Düsseldorf im Yorcks [wir berichteten] sowie durch EY in der Projektentwicklung Pandion OfficeHome mit zusammen rund 30.000 m² bei [wir berichteten].



„Infolge vor allem der gestiegenen Baupreise, zusammen mit höheren Ausstattungsanforderungen, gehen die insbesondere in Projektentwicklungen aufgerufenen Mietpreise weiter hoch. Unternehmen sind jedoch durchaus bereit, diese Preise zu bezahlen, um den durch die Pandemie beschleunigten Wandel der Arbeitswelten abbilden zu können und zugleich über ESG-konforme Flächen zu verfügen“, erklärt Breuer. Die nachhaltig erzielbare Spitzenmiete stieg auf 30,00 Euro/m²/Monat an und lag damit gut fünf Prozent höher als vor zwölf Monaten. Auch auf Teilmarktebene stiegen die Mietpreise – in der Spitze besonders in der Düsseldorfer City und City-Nord sowie in Neuss. Die gewichtete Durchschnittsmiete, welche die Abschlüsse der vergangenen zwölf Monate einbezieht, stieg noch deutlicher um elf Prozent auf 17,33 Euro/m²/Monat. Auf Teilmarktebene waren die stärksten Anstiege neben dem CBD in der City-Süd, in Grafenberg/Ost und Kennedydamm zu verzeichnen.



Prognose für das Gesamtjahr

„Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem soliden Flächenumsatz um die 300.000-Quadratmeter-Marke“, sagt Breuer. Im weiteren Jahresverlauf kommen lediglich noch 15.500 m² – derzeit noch – spekulativer Bürofläche auf den Markt, von insgesamt 56.200 m², deren Fertigstellung bis Jahresende erwartet wird. Insgesamt sind von den bis Ende 2024 neuen oder kernsanierten Büroflächen aktuell noch 51 Prozent verfügbar.