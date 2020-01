Düsseldorfer Büromarkt kämpft mit rückläufigem Angebot

Der Bürovermietungsmarkt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt kannte 2019 nur eine Richtung: aufwärts. Mit insgesamt 465.400 m² nahm die Vermietungsleistung ggü. dem Vorjahr um rund 40 % zu. Zeitgleich sank der Leerstand um beachtliche 80 Basispunkte auf nunmehr 6,1 % (- 20 Basispunkte ggü. Q3-2019) – damit handelt es sich um den stärksten Rückgang aller Top-7-Märkte.

.

Während in der Spitze ein Quadratmeterpreis von 28,50 Euro erreicht wurde (+ 1,8 % ggü. Q3-2019 und + 3,6 % ggü. Q4-2018), kletterten die Durchschnittsmieten allein im Schlussquartal um 5,9 % auf 18,00 Euro/m². Seit Jahresanfang entspricht dies sogar einem Wachstum von 12,5 % – nur in Berlin gab es einen noch stärkeren Mietanstieg in der Breite.



„Die stetig sinkende Leerstandsquote und die steigenden Mietpreise sorgten dafür, dass sich im vergangenen Jahr die Situation für Nutzer spürbar verschärft hat – insbesondere bei hochqualitativen und zentral gelegenen Flächen“, so Dennis Meyerhoff, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in der Rheinmetropole. „Während die Preissteigerungen in der Spitze noch vergleichsweise moderat ausfielen, waren sie in der Breite des Marktes umso ausgeprägter. Auch wenn Nutzer jeweils unterschiedliche Flächen- und Qualitätsanforderungen haben, eint sie, dass sie derzeit in der Regel mit höheren Mietkosten kalkulieren müssen.“



Der erzielte Flächenumsatz verteilt sich primär auf die beliebten Teilmärkte Innenstadt (rund 92.660 m²), Medienhafen (ca. 79.230 m²) und Kennedydamm (60.270 m²). „Allem voran für den Kennedydamm waren die vergangenen zwölf Monate ein Rekordjahr. Das dort erzielte Vermietungsergebnis lag rund 80 % über dem Fünf-Jahres-Mittel. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Anmietung von PwC im Projekt Eclipse [wir berichteten]“, berichtet Meyerhoff und erläutert: „Der Teilmarkt profitiert einerseits von der Flächenknappheit im Stadtzentrum, andererseits ziehen diverse Neubauprojekte vermehrt Aufmerksamkeit auf sich – insbesondere von Großnutzern.“



Allein zehn Großabschlüsse ab jeweils 10.000 m² machten in Summe 178.000 m² aus – das entspricht einem Anteil von 38 % am gesamten Flächenumsatz. Für das laufende Jahr geht Savills davon aus, dass rund 350.000 m² umgesetzt werden. Das wäre abermals ein Ergebnis über dem Fünf-Jahres-Mittel (327.000 m²).



Die Neubauaktivität wird im laufenden und kommenden Jahr voraussichtlich an Fahrt gewinnen: 2020 befinden sich rund 131.000 m² neue Bürofläche in der Pipeline, 2021 werden zusätzlich mehr als 133.000 m² fertiggestellt. Damit ist das Flächenfertigstellungsvolumen so groß wie zuletzt in den Jahren 2009/10. Allerdings sind auch die Vorvermietungsquoten beachtlich: Während 2020 bereits etwa 63 % vergeben sind, sind es bei den für 2021 avisierten Projekten ebenfalls schon 53 %. „Diese Entwicklung kann dem Markt durchaus Entlastung verschaffen“, erwartet Panajotis Aspiotis, Managing Director und Head of Düsseldorf Office bei Savills, und fügt hinzu: „Die Nachfrage wird allerdings auch weiterhin hoch bleiben, sodass wir von einem weiteren, wenn auch langsameren Leerstandsabbau ausgehen.“ Savills rechnet für das laufende Jahr damit, dass die Leerstandsrate um weitere 40 Basispunkte auf dann nur noch 5,7 % fallen wird.