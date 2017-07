Düsseldorfer Büromarkt floriert trotz knappem Angebot

Der Düsseldorfer Büromarkt hat seinen Höhenflug nach dem sehr guten ersten Quartal fortgesetzt und das erste Halbjahr mit einer Vermietungsleistung von 205.000 m² abgeschlossen. Anteon zufolge ist dies eine Steigerung um 24 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als 165.000 m² vermietet wurden. „Wir haben eines der besten Halbjahresergebnisse der vergangenen Jahre erlebt„, zeigt sich Heiko Piekarski, geschäftsführender Gesellschafter der Anteon Immobilien GmbH & Co. KG, zufrieden. „Das sehr gute Ergebnis ist vor allem auf sieben Abschlüsse in der Größenklasse über 5.000 m² zurückzuführen – zwei davon oberhalb von 10.000 m².“ Besonders beliebt war dabei der Teilmarkt City mit einer vermieteten Fläche von insgesamt rund 42.600 m².

Die umsatzstärkste Branche im ersten Halbjahr war die der Banken und Finanzdienstleister mit einer Vermietungsleistung von 34.500 m². Für dieses starke Resultat sorgten fast allein die HSBC Transaction Services GmbH, die über 20.100 m² in der Projektentwicklung in der Hansaallee 1-3 anmietete [wir berichteten], und das Bankhaus Lampe, das einen Mietvertrag über 13.000 m² in einem Neubau in der Schwannstraße 10 abschloss [wir berichteten]. Der IT-Dienstleister Atos Origin sorgte mit der Anmietung über 7.600 m² im Objekt am Seestern 1 für den drittgrößten Deal des Halbjahres.



Spitzenmiete mit steigender Tendenz

Die Spitzenmiete hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und liegt wie schon vor einem Jahr bei 26,50 Euro/m². Insbesondere Abschlüsse im Kö-Bankenviertel halten die Spitzenmiete konstant hoch. Die Durchschnittsmiete ist im Vergleichszeitraum um 5 % von 13,80 Euro/m² auf 14,53 Euro/m² gestiegen. „Durch die beiden größten Anmietungen des Halbjahres mit insgesamt über 33.000 m² Neubaufläche ist die Durchschnittsmiete noch einmal deutlich nach oben gegangen„, sagt Piekarski.



Der Leerstand am Düsseldorfer Büromarkt ist weiterhin rückläufig und gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 um rund 42.000 m² auf 720.000 m² gefallen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 9,5 %. Zur Jahresmitte 2016 lag sie noch bei 10 %. „In nahezu allen Größenbereichen werden in den Top-Lagen die Flächen knapp“, erklärt Piekarski. Dies gelte auch für den kleinteiligen Bereich. Für Lichtblicke könnten die Umzüge von Großmietern wie Trivago, L'Oreal oder E.on in neue Objekte sorgen. In den kommenden Monaten werden dadurch insbesondere im Teilmarkt Kennedydamm/Derendorf einige Flächen frei, die auf dem Mietmarkt dringend benötigt werden.



Die Neubaupipeline ist derweil gut gefüllt. In diesem Jahr werden voraussichtlich elf Projekte mit etwa 105.000 m² fertiggestellt. 90 % dieser Flächen sind bereits vorvermietet. 2018 kommen nach derzeitigem Stand Projekte mit einer Gesamtfläche von 90.000 m² hinzu. Der Büroflächenbestand umfasste zuletzt 7.560.000 m² – das entspricht einem Rückgang um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr.



Teilmärkte

In nahezu allen Teilmärkten konnten deutliche Zunahmen der Vermietungsleistung erzielt werden. Allein der umsatzstärkste Teilmarkt Linksrheinisch/Seestern konnte ein Plus von rd. 126% verbuchen.



Folgende Werte konnten dabei in den Top 3 Teilmärkten erzielt werden:

• Top 1 Seestern/Linksrheinisch mit ca. 50.000 m² - Vorjahr ca. 22.100 m², entspricht einem Plus von 126%. Größte Vermietungen: HSBC mit ca. 20.100 m² und Atos Origin mit ca. 7.600 m²



• Top 2 City mit ca. 42.600 - Vorjahr ca. 22.300 m², entspricht einem Plus von 91 %. Größte Vermietungen: Stadtbücherei mit ca. 6.900 m² und Galderma Laboratorium GmbH mit 2.310 m².



• Top 3 Kennedydamm/Derendorf mit ca. 33.600 m² - Vorjahr ca. 19.700 m², entspricht einem Plus von 70 %. Größte Vermietungen: Bankhaus Lampe ca. 13.000 m² und IT NRW mit ca. 6.942 m².