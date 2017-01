Düsseldorfer Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek wächst mit Bodo Dehne

Bodo Dehne (38) ist zum 1. Januar 2017 zum Düsseldorfer Büro der Kanzlei gestartet. Er wird als Salaried Partner die Praxisgruppen Gesellschaftsrecht/M&A und Private Clients von Heuking Kühn Lüer Wojtek verstärken. Dehne unterstützt das Dezernat um Partner Dirk Kolvenbach.

.

Dehne kommt von Noerr, wo er als Senior Associate seit 2011 im Bereich Corporate/M&A sowie in der Real Estate Investment Group tätig war. Zudem war er Teil des China Desks der Kanzlei. Vor seiner Tätigkeit bei Noerr war er bei Shearman & Sterling in Düsseldorf.



Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Beratung in- und ausländischer Mandanten bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen, Immobilientransaktionen sowie bei der laufenden gesellschaftsrechtlichen Beratung.



Aufgrund seiner Tätigkeitsschwerpunkte im Gesellschaftsrecht und bei Immobilientransaktionen ergänzt Dehne hervorragend die Düsseldorfer Praxis. Seine breite fachliche Aufstellung und gute Kontakte in die Unternehmerwelt prädestinieren ihn darüber hinaus für den Bereich Private Clients und Family Offices. Dabei kommt dem gebürtigen Kölner seine internationale Ausrichtung zugute: Bodo Dehne spricht – neben Englisch und Niederländisch – fließend Chinesisch. Aufgrund seiner Teilnahme an einem einjährigen Chinese Economic Law Program in China und seinem langjährigen China-Engagement in Deutschland verfügt er über zahlreiche Kontakte zu chinesischen Unternehmen. In diesem Zusammenhang wird er auch wertvolle Unterstützung für den China Desk der Kanzlei sein.



Mit Bodo Dehne sind 46 Equity Partner und 16 Salaried Partner am Standort Düsseldorf tätig. Insgesamt arbeiten am Düsseldorfer Standort der Sozietät 105 Anwälte.