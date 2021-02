Düsseldorf: Zirbenherz eröffnet deutschlandweit fünfte Filiale

Die Bettenmanufaktur Zirbenherz aus Österreich wird im Frühjahr eine Filiale in Düsseldorf eröffnen und sicherte sich dafür eine Shopfläche im Gebäudeensemble Kasernenstraße im Herzen der Innenstadt. Rund 100 m² Einzelhandelsfläche mietete das Unternehmenund ist damit neben Hamburg, Bad Homburg, Ludwigsburg und München bereits mit fünf Filialen in Deutschland vertreten.

.

Das neu entwickelte Gebäudeensemble in der Kasernenstraße 39-49 besteht aus einem denkmalgeschützten, revitalisierten Turm sowie mehreren Büroneubauten mit Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. Es befindet sich im Bankenviertel der Düsseldorfer City und nahe der Altstadt, nur wenige Gehminuten von der berühmten Königsallee entfernt, dem wichtigsten Einzelhandels- und Geschäftsstandort in Düsseldorf.



Die Anmietung wurde von BNP Paribas Real Estate beratend begleitet, die schon beim Erwerb der Grundstücke 2015 tätig war. Das Objekt wurde durch die Commerzbank AG veräußert, die durch BNPPRE und Anteon Immobilien vertreten wurde. 2020 wurde das Projekt Kasernenstraße im Rahmen des Medicus-Portfolios an Union Investment verkauft [Union Investment erwirbt 46.000 m² umfassendes Medicus-Portfolio von Hines].