Düsseldorf weltweit unter den Top-20 der Städte mit den meisten neuen Retail-Marken

Deutschland stellt für expandierende Einzelhändler einen Schlüsselmarkt dar. So eröffneten 2017 25 Marken erstmals einen Store in Düsseldorf, womit die Stadt Platz 18 der wichtigsten neuen Zielmärkte für Einzelhandelskonzepte einnahm. Insgesamt befindet sich Deutschland mit 51 Neueintritten weltweit auf Platz Fünf. Auch bei der Präsenz von internationalen Einzelhändlern nimmt Deutschland mit 51,5 Prozent und Platz Fünf eine internationale Spitzenrolle ein. Dies sind Ergebnisse der aktuellen Studie „How Global is the Business of Retail?“ von CBRE.

.

„Neben Düsseldorf werden auch die anderen Top-Städte in Deutschland, vor allem München und Berlin, bei internationalen Einzelhandelskonzepten als Märkte gesehen, in denen eine Präsenz attraktiv und wichtig ist, um das Markenprofil zu schärfen. Dieses Profil ist trotz des veränderten Konsumverhaltens für die meisten Retailer unerlässlich, um auch im Onlinehandel erfolgreich zu sein“, sagt Frank Emmerich, Head of Retail bei CBRE in Deutschland. „Der besondere Erfolg von Düsseldorf im vergangenen Jahr ist zum einen auf die Attraktivität und Struktur der Stadt zurückzuführen, zum anderen aber auch auf den Zufallseffekt, dass 2017 mehrere geeignete Flächen für neue Konzepte zur Verfügung standen.“



In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Asien) wurde die Expansion der globalen Einzelhändler hauptsächlich von Cafés & Restaurants (F&B) und Mid-Range Fashion-Einzelhändlern wie Arket, Reserved und Tim Hortons bestimmt. Auch weltweit waren Cafés und Restaurants 2017 ein wichtiger Faktor für die Expansion des Einzelhandels und machten 25 Prozent der Neueinsteiger aus. „Weltweit setzen Vermieter dabei vermehrt auf erlebnisorientierte Marken“, erklärt Emmerich.



Hongkong und Dubai weltweit führend

Hongkong war 2017 mit 86 internationalen Handelsmarken erneut die beliebteste Stadt für Neueinsteiger. Dubai folgt Hongkong mit 59 Neueinsteigern, wobei Dubai mit 62 Prozent die Stadt mit den meisten internationalen Einzelhändlern war.