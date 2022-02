Düsseldorf startet Planungswettbewerb für neues Technisches Verwaltungsgebäude

Der Planungswettbewerb für das neue Technische Verwaltungsgebäude der Landeshauptstadt Düsseldorf, das an der Moskauer Straße 23 entstehen wird, hat jetzt begonnen.

Wenige Tage nach Ausgabe der Auslobungsunterlagen hatten am Freitag, 11. Februar, die vorqualifizierten 22 Teams aus Architektur- und Ingenieurbüros die Möglichkeit, im Rahmen einer geführten Ortsbegehung einen Eindruck des Wettbewerbsgebiets am IHZ-Park zu gewinnen. Im anschließenden Rückfragenkolloquium in der Alten Federnfabrik des Böhler-Areals in Düsseldorf-Lörick wurden durch Stadtkämmerin Dorothée Schneider, Vertreter und Vertreterinnen der Verwaltung und des städtischen Tochterunternehmens Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) sowie Sachverständigen die strategischen Ziele des Bauvorhabens erläutert, bevor durch Vertreterinnen und Vertreter des Preisgerichts Fragen der Entwurfsteams zur Aufgabenstellung beantwortet wurden.



Angestrebt wird ein innovatives Gebäude zeitgenössischer Architektur und Nutzungsorganisation, welches eine nachhaltige Lösung schafft, die gleichermaßen der Geschichte, dem Selbstverständnis und den Zukunftszielen der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnung trägt, diese in seiner Architektur zeigt und insgesamt ein attraktives und funktionales Arbeitsumfeld sowie ein einladendes Haus für die Bürgerinnen und Bürger schafft. Das Projekt soll dabei eine Antwort auf das selbstverständliche Ziel nachhaltigen Bauens geben und Maßstäbe als ökologisch nachhaltiges Projekt setzen.



Die Entwurfsteams haben jetzt insgesamt acht Wochen Zeit, die anspruchsvolle Wettbewerbsaufgabe in der ersten Phase des zweiphasigen Verfahrens zu bearbeiten, bevor in der ersten Preisgerichtssitzung im Mai 2022 etwa acht Finalisten für eine vertiefte Ausarbeitung in der zweiten Wettbewerbsphase ausgewählt werden. In der zweiten Preisgerichtssitzung im September 2022 werden schließlich die siegreichen Arbeiten gekürt.