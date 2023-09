Düsseldorf startet frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für TVG

Das Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf lädt die Öffentlichkeit dazu ein, sich bei der städtebaulichen Planung „Nr. 03/044 Moskauer Straße/TVG Neubau“ zu beteiligen. Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung werden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung am 13. September vorgestellt und erörtert.

Gegenwärtig ist ein Großteil der technischen Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf am Standort „Auf'm Hennekamp - Brinckmannstraße“ im Stadtteil Düsseldorf-Bilk untergebracht. Die fünf dort genutzten Einzelgebäude weisen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat beschlossen, an einem neuen Standort ein neues Technisches Rathaus nach zeitgemäßen Standards zu errichten. Damit sollen Synergien, bessere Verwaltungsabläufe, ein besserer Bürgerservice und zeitgemäße, attraktive Arbeitsplätze in einem insgesamt nachhaltigen Neubau ermöglicht werden. Neuer Standort soll das zentrale und sehr gut erreichbare städtische Grundstück an der Moskauer Straße 23 werden. Um ein städtebauliches und architektonisches Konzept für den Neubau zu erhalten, wurde 2022 ein Wettbewerb ausgelobt [wir berichteten]. Zur Realisierung des Siegerentwurfs von AllesWirdGut Architektur ZT GmbH in Zusammenarbeit mit Hertl.Architekten ZT GmbH an diesem Standort muss das heute gültige Planungsrecht geändert werden.



„Durch die Lage am zentralen IHZ-Park besteht die Chance, ein stadtbildprägendes Verwaltungsgebäude der Zukunft mit attraktiven Arbeitsbedingungen und optimalem Service für die Bürger zu entwickeln“, sagt Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen der Landeshauptstadt Düsseldorf. „Ein bürgerfreundliches, offenes Haus zu bauen, mit hohem ökologischen und gestalterischem Anspruch wird zum Schlüsselprojekt für eine zeitgemäße, effiziente Verwaltung“, erläutert die für den Neubau zuständige Stadtkämmerin Dorothée Schneider.



Neben der Veranstaltung am 13. September können sich Bürger zusätzlich im Stadtplanungsamt und im Internet über die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung informieren und Anregungen vorbringen.