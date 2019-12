Düsseldorf: Siegerentwurf für Wettbewerb „Quartier Regerstraße“ ausgewählt

Für das Projekt „Quartier Regerstraße“ im Düsseldorfer Stadtteil Benrath wurde im Rahmen eines kooperativen Wettbewerbsverfahrens der Siegerentwurf ausgewählt. Das Preisgericht kürte unter dem Vorsitz von Reinhard Zingler nach intensiver Diskussion den Entwurf des Büros Wienstroer Architekten und Stadtplaner in Zusammenarbeit mit Bruun & Möllers Landschaftsarchitektur zum Wettbewerbssieger.

