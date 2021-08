Steuerberatungskanzlei mietet 300 m² Bürofläche in Düsseldorf

Die Active International GmbH hat zum 15.07.2021 ca. 300 m² Bürofläche an ihrem Unternehmensstandort in der Burggrafenstraße 5-5a an eine Steuerberatung vermietet. Das ca. 6.000 m² große Bürogebäude befindet sich in der Verwaltung der Bahners & Schmitz GmbH. Zu den weiteren Mietern der Liegenschaft im linksrheinischen Stadtteil Oberkassel zählen zwei Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, der Vertrieb einer großen internationalen Firma und renommierte Unternehmensberatungen. Savills war exklusiv für die Active International GmbH beratend tätig.

