Düsseldorf: Richtfest an der Gemeinschaftsgrundschule Kronprinzenstraße

Im Beisein von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche fand am 13. Februar das Richtfest für eine neue Sporthalle und eine Mensa am Grundschulstandort in Unterbilk statt. Das Investitionsvolumen der Landeshauptstadt beträgt rund 8,4 Millionen Euro. Die Fertigstellung der neuen Gebäude ist für den Beginn des Schuljahres 2023/2024 geplant. Durchgeführt werden die Arbeiten von der städtischen Tochtergesellschaft Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH - IPM.

„Wissensvermittlung und Bildung werden hier ergänzt durch ein modernes Mensagebäude mit Cook & Chill-Küche sowie eine neue Einfeld-Sporthalle. Damit tragen wir zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität bei und können auch im Ganztagsbereich den unterschiedlichen Lern- und Lebensbedürfnissen gerecht werden“, so Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.



Das Mensagebäude wird im Erdgeschoss eine Cook & Chill-Küche und Pausen-WCs erhalten. Im Obergeschoss werden Räume für das Küchenpersonal, Lehrer-WCs sowie ein Büro für OGS-Mitarbeitende mit angrenzendem Lagerraum eingerichtet. Zur barrierefreien Erschließung wird am Bestandsgebäude zudem ein außenliegender Aufzug errichtet. Die Einfeld-Sporthalle mit Umkleideräumen ist in ihrer Planung der Grundstücksgröße angepasst worden und erhält eine Photovoltaik-Anlage. Die Dächer der Erweiterungsgebäude werden in den nicht mit Photovoltaikeinrichtungen bestückten Bereichen mit extensiver Begrünung ausgestattet. Die Beheizung der Gebäude wird mittels einer neuen Fernwärmeversorgung erfolgen, zudem erhält die Lüftungsanlage eine Wärmerückgewinnung. Die Beleuchtung wird ausnahmslos mit LED-Technik realisiert.



„Mit der Photovoltaik-Anlage und der ausschließlichen Nutzung von LED-Leuchten tragen wir nicht nur in den aktuellen Zeiten zur Einsparung von Energie bei, sondern sorgen auch langfristig dafür, dass Ressourcen geschont werden und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird“, erklärt Hintzsche.



Auch die Außenanlage der Schule wird umgebaut: Vier vorhandene Bestandsbäume sorgen gemeinsam mit weiteren neuen Pflanzen für Sichtschutz, Schatten und Luftaustausch. An der Südfassade der Sporthalle werden Nisthilfen für Fledermäuse realisiert und in zahlreichen Hochbeeten können zukünftig Pflanzungen zur Steigerung der Biodiversität vorgenommen werden. Außerdem wird die südwestliche Schulhoffläche auf rund 400 m² mit einem versickerungsfähigen Pflaster ausgestattet.



Die Gemeinschaftsgrundschule Kronprinzenstraße wird derzeit von rund 330 Schülerinnen und Schülern besucht. Es gibt zehn OGS-Gruppen mit insgesamt etwa 250 Kindern. Eine Dreizügigkeit der Schule soll spätestens zum Schuljahr 2023/2024 eingerichtet werden, sodass der Bedarf an zusätzlichen Klassenräumen entsteht. Diese zusätzlichen Räume sind im Bestandsgebäude vorhanden, werden bisher allerdings unter anderem als Verteilerküchen genutzt. Das soll sich durch die neuen Gebäude ändern. Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude wurde bereits in den Sommerferien 2021 umgebaut. Im Rahmen der Arbeiten wurde das Lehrerzimmer vergrößert und die Unterrichtsräume modernisiert. Im Juli 2022 erfolgte der Abbruch der alten Gymnastikhalle und der Pausen-WCs, im Oktober 2022 die Grundsteinlegung für die neuen Gebäude [wir berichteten].