Investor Pi Konzept plant in Abstimmung mit der Landeshauptstadt und dem Architekturbüro StructureLab ein innovatives Wohnbauprojekt. Durch die Überbauung der Münchener Straße nordwestlich der Anschlussstelle Universität könnten rund 300 Wohneinheiten in modularer Bauweise entstehen. Das Projekt erinnert an das in den 70er Jahren errichtete Wohnprojekt „Schlangenbader Straße“ in Berlin.

Fotos: Pi Konzept GmbH/StructureLab GmbH



