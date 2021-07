Düsseldorf: OLG Köln mietet für IT-Dienstleister 2.130 m² Bürofläche im Seasar Office

Der bei dem Oberlandesgericht Köln angesiedelte Zentrale IT-Dienstleister der Justiz NRW (ITD) suchte für seine am Standort Düsseldorf über mehrere Liegenschaften verteilt tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Räumlichkeiten. BNP Paribas Real Estate und Aengevelt vermitteln dazu gemeinsam einen langfristigen Mietvertragsabschluss (10 Jahre) über rd. 2.130 m² Bürofläche in dem Bürogebäude “Seasar Office“, Am Seestern 18. Der Eigentümer, ein Joint Venture des EPISO 4 Fund und der Freo Group, wurde dabei von BNPPRE als Leadmakler beraten, während Aengevelt den Mieter umfassend betreute. Mietbeginn ist nach mieterspezifischem Ausbau im Herbst 2021. Es handelt es sich um einen der größten Büroflächenabschlüsse des ersten Halbjahres 2021 am Büromarkt Düsseldorf.

.

„Wir sind froh und glücklich, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gemeinsame Arbeitsstätte, die unseren Anforderungen mehr als gerecht wird, zur Verfügung stellen zu können“, sagt der Leiter des ITD, Vizepräsident des Oberlandesgerichts Peter Lichtenberg.



„Wir haben dem Ministerium der Justiz, vertreten durch das Oberlandesgericht Köln, das gesamte in Frage kommende, nutzergerechte Düsseldorfer Marktangebot transparent vorgestellt. Hierbei fiel die Anmietungsentscheidung auf die Liegenschaft Seasar Office, da die Büroflächen mit ihren effizienten Grundrissen optimal zu dem Anforderungsprofil passen. Zudem ermöglichen sie die Zusammenführung mehrerer bisher verteilter Standorte und damit die Optimierung interner Betriebs- und Arbeitsabläufe“, erläutert Isabel Hatzfeld vom Team Gewerbliche Vermietung Aengevelt Düsseldorf und ergänzt: „Weitere Gründe für die Anmietungsentscheidung des OLG sind neben den genannten Faktoren auch die guten ÖPNV- und Verkehrsanbindungen des Standortes und damit die gute Erreichbarkeit für die Mitarbeiter. Ein weiterer Beleg für die Standort- und Objektqualität ist die lange Mietdauer, die heutzutage eine Seltenheit am Büromarkt darstellt.“