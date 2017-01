Düsseldorf mit drittbestem Resultat aller Zeiten

Auch wenn der Düsseldorfer Investmentmarkt nicht an die herausragende Vorjahresbilanz anknüpfen kann, bleibt die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt weiter im Fokus der Investoren: Mit knapp 2,35 Mrd. Euro floss nur im Rekordjahr 2015 und im Boomjahr 2006 mehr Kapital in Gewerbeimmobilien als 2016. Dies ergibt der Investmentmarktreport 2017, den BNP Paribas Real Estate Mitte Februar veröffentlichen wird.

.

„Dass das Transaktionsvolumen 2015 um mehr als ein Viertel höher ausfiel, ist jedoch nicht auf eine signifikant gesunkene Anzahl registrierter Deals zurückzuführen, sondern vielmehr auf das Volumen anteilig eingerechneter Paketverkäufe. Während Einzeldeals ein mit dem Vorjahr vergleichbares Ergebnis erzielten, fiel das Portfoliovolumen um fast 58 % niedriger aus. Deutlich gesunken ist auch der durchschnittliche Kaufpreis über alle erfassten Transaktionen: Er liegt bei rund 21 Mio. Euro„, erläutert Christoph Meszelinsky, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Düsseldorfer Niederlassungsleiter.



Anders als noch in den Vorjahren, in denen Großabschlüsse über 100 Mio. Euro die entscheidendsten Umsatzanteile generierten, machen 2016 die Kategorien die mittleren Größensegmente zwischen 10 und 50 Mio. Euro mit einem Anteil von zusammen knapp 57 % das Gros des Volumens aus. Die Basis hierfür legen in erster Linie Transaktionen zwischen 25 und 50 Mio. Euro, ihr Anteil am Investitionsvolumen ist um gut 11 % gestiegenen und macht über ein Drittel des Umsatzes aus. Aber auch Deals zwischen 10 und 25 Mio. Euro können knapp 23 % zum Ergebnis beisteuern. Mehr als jeder fünfte Euro fließt darüber hinaus in Großdeals im dreistelligen Millionenbereich, die jedoch einen Umsatzrückgang um 55 % verbuchen. Neben dem größten Segment verzeichnet auch die zweitgrößte Kategorie zwischen 50 und 100 Mio. Euro angebotsbedingt Verluste und kommt auf gut 12 %. Weitere rund 9 % erreichen Verträge unter 10 Mio. Euro.



Projektentwickler nutzen Gunst der Stunde

Das Ranking der Käufergruppen wird von den Spezialfonds angeführt, die mit einem Drittel des Transaktionsvolumens klar die Führung übernehmen. Sie zeichnen für zwei der vier Deals im dreistelligen Millionenbereich verantwortlich. Umfangreicher investiert haben auch Equity/Real Estate Funds (gut 17 %) und Investment/Asset Manager (16 %), die dahinter auf den Positionen zwei und drei liegen. In Erscheinung getreten sind darüber hinaus mit fast 11 % Pensionskassen. Alle weiteren Branchen tragen einstellige Anteile zum Resultat bei: Projektentwickler, private Anleger und Versicherungen liegen dabei dichtauf mit jeweils zwischen 5 und 6 %. Der Anteil ausländischer Anleger ist auf knapp 39 % gesunken.



Auf Verkäuferseite wird die Rangliste mit Abstand von den Projektentwicklern angeführt – über ein Fünftel des Umsatzes geht auf ihr Konto. Sie profitieren von der großen Nachfrage und verkaufen ihre Projekte unmittelbar nach oder bereits vor Fertigstellung. Etwas abgeschlagen teilen sich private Anleger zusammen mit den Family Offices den Silberrang mit jeweils rund 13 %. Des Weiteren erreichen auch Equity/Real Estate Funds und Immobilien AGs/REITs mit je 11 % zweistellige Anteile am Verkaufsvolumen. Die übrigen Anlegergruppen sind mit unter 10 % deutlich geringer am Umsatz beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil ausländischer Verkäufer erheblich verringert und liegt mit knapp 24 % in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der Big Six.



Mit 53 % des investierten Kapitals führen Büroimmobilien das Ranking der Objektarten klar an und erzielen mit über 1,2 Mrd. Euro ein sehr gutes Ergebnis, das deutlich über dem zehnjährigen Schnitt liegt. Bemerkenswert ist insbesondere auch das Resultats der Hotel-Investments: Mit 398 Mio. Euro generieren sie nicht nur die beste Jahresbilanz aller Zeiten und einen Umsatzanteil von 17 %, sondern setzen sich sogar knapp vor die traditionell starken Einzelhandelsimmobilien (gut 16 %). Dass in dieser Assetklasse deutlich weniger als 2015 investiert wurde, hängt jedoch stark mit einigen großvolumigen Transaktionen wie den Düsseldorf Arcaden und dem Sevens zusammen, die das Ergebnis im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben haben. Logistikobjekte konnten ihren Umsatz dahingegen leicht steigern und kommen auf etwas mehr als 6 %, auf Entwicklungsgrundstücke entfallen knapp 5 %.



Lagepräferenzen unverändert, Renditen auf neuem Tiefstand

Mit einem durchschnittlichen Umsatzanteil von 42 % in den vergangenen zehn Jahren ist der Cityrand traditionell die stärkste Lage des Düsseldorfer Marktgebiets. Hieran hat sich auch 2016 nichts geändert: Insgesamt sind 38 % des Investitionsvolumens in den Cityrandzonen lokalisiert. Nichtsdestotrotz bleiben auch Investments in der Düsseldorfer City beliebt und tragen knapp 31 % zum Umsatz bei. Erfreulich ist darüber hinaus, dass die Nebenlagen ihr Volumen um rund 87 % steigern konnten und auf einen Anteil von gut 19 % kommen. Hier wurden auch die meisten Transaktionen registriert. Weitere gut 12 % verbuchen die peripheren Lagen.



Erwartungsgemäß haben die starke und breit gefächerte Nachfrage und der daraus resultierende Wettbewerb um die am Markt befindlichen Premiumobjekte die Renditen 2016 in allen Assetklassen weiter sinken lassen. Besonders ausgeprägt ist die Yield Compression für Top-Büroassets ausgefallen: In diesem Marktsegment haben die Netto-Spitzenrenditen um 50 Basispunkte nachgegeben, sodass aktuell 3,85 % anzusetzen sind. Noch einmal leicht erhöht haben sich auch die Preise im ohnehin schon teuren Segment der Geschäftshäuser in den besten Lauflagen der Fußgängerzonen. Hier ist die Spitzenrendite im vergangenen Jahr um 20 Basispunkte auf 3,60 % gesunken. Gerade in dieser Assetklasse ist aber darauf hinzuweisen, dass im Einzelfall bei besonderen Rahmenbedingungen auch noch deutlich höhere Preise erzielt werden können. Des Weiteren haben sich die Spitzenrenditen für hochwertige Logistikimmobilien um 15 Basispunkte auf 5,10 % reduziert.



Gute Umsatzperspektiven auch für 2017

„Die Jahresendbilanz 2016 auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt kann sich sehen lassen, auch wenn das Rekordresultat aus dem Vorjahr verfehlt wurde. Grundsätzlich gehört die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt mit ihren sehr gut funktionierenden Nutzermärkten nach wie vor zu den interessantesten deutschen Märkten. Bemerkenswert ist vor allem, dass das Ergebnis in erster Linie auf einer breiten Investitionstätigkeit im mittleren Segment basiert. Dies verdeutlicht die nachhaltig hohe Nachfrage am Markt, die auf ein passendes Angebot getroffen ist. Vor diesem Hintergrund erwarten wir auch für 2017 eine sehr gute Performance des Investmentmarkts. Ob das Vorjahresergebnis aber wieder erreicht werden kann, hängt insbesondere von einem ausreichenden Angebot ab“, fasst Christoph Meszelinsky die Aussichten zusammen.