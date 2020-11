Düsseldorf mit bester Mietwohnraumverfügbarkeit unter den Top 7-Städten

Neben Düsseldorf hat Colliers International insgesamt 42 deutsche Städte in seinem aktuellen Residential Investment-Reports intensiv analysiert und bewertet.

.

In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt betrug der Einwohnerzuwachs 2019 rund 4.600 neue Bewohner. In den letzten fünf Jahren sind knapp 16.200 zusätzliche Haushalte entstanden. Demgegenüber wurden in den letzten fünf Jahren in Summe jedoch nur rund 11.450 neue Wohnungen gebaut worden, so dass rechnerisch für 71 Prozent der neuen Haushalte neuer Wohnraum entstanden ist. Die Wohnungsfertigstellungen waren mit 2.315 neu gebauten Wohnungen auch 2019, wie bereits im Vorjahr, rückläufig. Die Wohnungsgenehmigungen zeigen 2019 deutlich nach oben – so wurden mit 4.175 Wohnungen das zweithöchste Genehmigungsvolumen der letzten fünf Jahre registriert, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 38 Prozent bzw. knapp 1.150 Wohnungen.



„In Düsseldorf ist in allen Lagen eine hohe Nachfrage zu verzeichnen. Interessant ist, dass dabei die Mietsteigerungen im Bestand stärker als im Neubau sind, wo 2019 sogar eine Stagnation beobachtet wurde, die im ersten Halbjahr 2020 aber wieder durch einen leichten Preisanstieg abgelöst wurde“, erläutert Niels Zavbi FRICS, Head of Residential Investment NRW bei Colliers International. Die durchschnittliche Neubaumiete lag im ersten Halbjahr 2020 bei 13,65 Euro pro Quadratmeter, im Bestand bei 10,85 Euro. Das Angebot im Mietsegment ist im letzten Jahr mit knapp 40 Mietwohnungen pro 1.000 Haushalten zum Vorjahr zwar leicht gesunken (2018: 43) aber Düsseldorf zeigt hier von allen Top-7-Städten den höchsten Wert und hat somit die beste Mietwohnraumverfügbarkeit unter Deutschlands Top 7-Städten.



Die Preise für Eigentumswohnungen im Neubau stiegen 2019 deutlich, jedoch zeigte sich in der ersten Jahreshälfte 2020 eine Abschwächung der Teuerung auf ein durchschnittliches Preisniveau von 6.330 Euro pro Quadratmeter. Für Bestandswohnungen werden 4.020 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Im Segment Wohn- und Geschäftshaussegment wurde in 2019 ein neuer Rekord mit 737 Millionen Euro Transaktionsvolumen bei leicht angestiegenen Verkaufszahlen erzielt. Der Eigentumswohnungsmarkt erzielte im letzten Jahr zwar keine neuen Rekorde, zeigt jedoch mit 3.114 Verkäufen steigende Kauffallzahlen und mit 1,11 Milliarden Euro einen höheren Geldumsatz als im Vorjahr.



„Düsseldorf wird auch in der Zukunft durch einen stabilen und krisensicheren Wohnungsmarkt geprägt sein. Eine hohe Wohnraumnachfrage, wirtschaftliche Stabilität und die im Top 7-Vergleich zweitniedrigsten Bestandsmieten sind auch in herausfordernden Zeiten wichtige Stützen des regionalen Immobilienmarktes“, so Zavbi abschließend.