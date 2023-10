Düsseldorf mietet leerstehendes Altenheim für Geflüchtete an

In das ehemalige Altenheim in der Ricarda-Huch-Straße 2 in Garath werden künftig bis zu 150 Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht. Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales der Landeshauptstadt Düsseldorf hat der Anmietung in seiner Sitzung am 24. Oktober zugestimmt.

.

Das Gebäude in der Ricarda-Huch-Straße 2 war bis Anfang 2020 die Heimat des Hildegardisheims, das von der Caritas betrieben wurde. Seit dem Auszug des Seniorenheims in einen Neubau in direkter Nachbarschaft steht es leer. Es verfügt über eine Nutzfläche von rund 3.000 m². Mit dem neuen Mietvertrag wird das Gebäude nun für die nächsten 12 Jahre ein Flüchtlingsheim, das für bis zu 150 Geflüchtete, Obdachlose und Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine Platz bietet.



„Die Unterbringung von Geflüchteten und Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine in kurzfristig angemieteten Hotels ist mehr als doppelt so teuer wie die Unterbringung in langfristig angemieteten Gebäuden. Eine Unterbringung innerhalb unserer kommunalen Regelstrukturen ist der haushälterisch nachhaltigere Ansatz“, erklärt Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration.



Seit März 2022 sind in Düsseldorf 9.127 ukrainische Kriegsflüchtlinge gemeldet. Derzeit leben 2.671 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine in angemieteten Hotels. 236 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine und 2.873 Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern leben in städtischen Unterkünften.