Düsseldorf: Neue Zentralbibliothek künftig auf 25.500 m² Konrad-Adenauer-Platz

Konrad-Adenauer-Platz 1

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat u.a. zur Unterbringung der Zentralbibliothek in der Büroimmobilie Konrad-Adenauer-Platz 1 rund 25.500 m² angemietet. Der Mietvertrag läuft über 30 Jahre. Das Gebäude gehört zum Bestandsportfolio des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Nordrhein, das von Aengevelt beraten wurde. Unterm Strich handelt es sich bei dem Mietvertrag mit der Landeshauptstadt Düsseldorf damit aber nicht nur um den flächenmäßig bisher größten Abschluss in 2017: Mit einer Gesamtmiete von weit über 100 Millionen Euro über die gesamte Laufzeit ist es zudem einer der hinsichtlich Mietvolumen größten Abschlüsse in diesem Jahrtausend. Neben der Stadt hat das Maklerhaus zudem in den letzten drei Jahren langfristige Mietverträge über jeweils rd. 2.000 m² an den Nahversorger Lidl und an DHL vermittelt und damit die langfristige Vollvermietung des Objektes erzielt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG Düsseldorf Düsseldorf RKW Architektur

Die Stadt wird in dem Gebäude die neue, moderne und großflächige Zentralbibliothek einrichten. Zudem werden im Objekt Theaterspielflächen für das Theatermuseum sowie das Forum Freies Theater entstehen. Das Stadtmuseum, das Theatermuseum, das Stadtarchiv und das Heinrich-Heine-Institut erhalten Depotflächen, die optimale Bedingungen für die Archivierung sowie die wissenschaftliche Arbeit bieten. Darüber hinaus hat der Rat die Verwaltung mit verschiedenen Prüfungen zum Vorhaben, insbesondere im Hinblick auf das Theatermuseum, beauftragt. Die Verwaltung soll zudem alternativ zur Verlagerung des Schulverwaltungsamtes einen Umzug von Teilen der VHS prüfen. Der Rat hat ebenfalls entschieden, dass das Hofgärtnerhaus im Eigentum der Stadt verbleiben soll und nur in Erbpacht vergeben werden soll. Die Umsetzung des Projekts eröffnet nicht nur Kooperationsmöglichkeiten der Nutzer im Gebäude, sondern ermöglicht auch eine intensive Zusammenarbeit mit weiteren Kultureinrichtungen im Bahnhofsumfeld (z. B. Central und Tanzhaus NRW).



„Der zentrale Standort und das für Besucherinnen und Besucher attraktive Angebot im Gebäude am Konrad-Adenauer-Platz 1 ist nicht nur für alle Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für alle dort vertretenen Einrichtungen und Institute ein echter Gewinn - in punkto, Flächen, Komfort und Erreichbarkeit - und das wird sich gewiss auch in den Nutzerzahlen niederschlagen. Der Konrad-Adenauer-Platz 1 ist damit ein neuer Meilenstein und ein neues Aushängeschild für die Kulturstadt Düsseldorf“, so Oberbürgermeister Thomas Geisel.



Der Gebäudeeigentümer wird bis Ende 2020 das Gebäude auf eigene Kosten für die geplanten Nutzungen grundlegend umbauen. Der Einzug der neuen Nutzer soll 2021 erfolgen. Für die Innenausstattung der Zentralbibliothek und der übrigen städtischen Flächen sowie für Umzüge und ähnliches hat der Rat den Bedarf von circa 8,9 Millionen Euro anerkannt. Darüber hinaus hat der Rat den Bedarf für die Erstausstattung der Räume des Forum Freies Theater von rund 7,5 Millionen Euro anerkannt. Beide Kostenpositionen sind zu konkretisieren und werden dem Rat in einem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss zur endgültigen Entscheidung vorgelegt.



Mit dem Einzug der genannten Einrichtungen in das Gebäude werden zahlreiche bisherige städtischen Flächen frei. Ein umfangreiches Nachnutzungskonzept führt mit seiner Umsetzung sukzessive zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit der Belegung städtischer und von der Stadt angemieteter Flächen.