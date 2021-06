Düsseldorfer Klemensviertel und Prinzenpark erfolgreich umfinanziert

Die P.A. GmbH gab heute bekannt, die Finanzierung der beiden Düsseldorfer Projekte Klemensviertel und Prinzenpark mit einem Verkehrswert von insgesamt ca. 98 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen zu haben. Das Düsseldorfer Unternehmen konnte für die Brune Real Estate AG & Co. KG innerhalb kürzester Zeit optimale Konditionen verhandeln.

Prinzenpark

Der vom Düsseldorfer Star-Architekten Walter Brune entwickelte und 2001 fertiggestellte Bürokomplex verfügt über insgesamt 75.000 m² Gebäudefläche verteilt auf Büros (57.000 m²), Wohnen (12.000 m²) sowie Einzelhandel und Lager mit 1.570 PKW Stellplätzen (davon 1.150 Tiefgarage). 2011 wurde zudem der letzte, 5. Bauabschnitt fertig gestellt. Die Zinsfestschreibung auf 10 Jahre endete nun, so dass eine Umfinanzierung den langfristigen Bestand sicherstellen sollte. Mit 0,99% Zins auf 10 Jahre (ohne Covenants) konnte die P.A. GmbH die Wunschkonditionen des Investors mit einem regionalen Bankpartner unterbieten.



Klemensviertel

1986 wurde das knapp 6.000m2 große Stadtteilzentrum in Düsseldorf Kaiserswerth von Walter Brune erbaut. Der vielfältige Nutzenmix aus Geschäftslokalen, Büros, Praxen und Wohnungen - verteilt auf verschiedene Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Etagen - findet man in den autofreien Gassen im Klemensviertel zudem rund 30 Stadtwohnungen. Und genau hier lag die Herausforderung. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Mieterstruktur, kurzen Mietvertragslaufzeiten und Einzelhandelsflächen, die seit Corona von Banken äußerst kritisch gesehen werden, wurde eine Finanzierung seitens der Hausbank abgelehnt. Die Aufgabe der P.A. GmbH, ein Drittel des getilgten Darlehens neu zu refinanzieren und für neue Projektentwicklungen zur Verfügung zu stellen, machte die Strukturierung nicht einfacher, aber gelang letztendlich.



„Es war eine komplexe Aufgabe, vor allem aufgrund der Kleinteiligkeit des Stadtteilzentrums, was in der Finanzierungsstruktur hoch anspruchsvoll war.", so Ralf Sieber, Senior Berater und Partner der P.A. GmbH.