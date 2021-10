„Kingdom of Sweets“ eröffnet in der Flinger Straße

Die britische Süßwaren-Kette Kingdom of Sweets hat in der Flinger Straße 27 in der Düsseldorfer Altstadt rund 530 m² Verkaufsfläche angemietet. Für das Unternehmen ist es der zweite Standort in Deutschland, der erste Store ging Ende letzten Jahres in der Kölner Toplage Hohe Straße an den Start [wir berichteten].

Die Eröffnung des zweiten Stores ist für Mitte November 2021 geplant. Die Liegenschaft verfügt über ein Gesamtfläche von rund 2.500 m² und befindet sich im Eigentum einer privaten Investorengruppe. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieter- und Vermieterseite beratend tätig.