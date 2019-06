Greyfield Gruppe kauft leerstehendes Bürogebäude in Düsseldorf

Die Essener Greyfield Gruppe hat ein leerstehendes Bürogebäude in der Lierenfelder Straße 45 in Düsseldorf-Lierenfeld für einen siebenstelligen Eurobetrag erworben. Das bundesweit tätige und auf Revitalisierung und Redevelopment von Bestandsimmobilien spezialisierte Unternehmen plant hier die Entwicklung moderner, flexibler Büroflächen. Verkäufer ist eine Objektgesellschaft der IBER Grundstücks GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Aengevelt vermittelte den Verkauf.

