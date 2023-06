Düsseldorf führt ab 2024 Bettensteuer ein

Sie fällt mit drei Euro pro Nacht niedriger aus, als ursprünglich geplant, aber sie kommt: Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat gestern die Bettensteuer für Touristen und Geschäftsreisende beschlossen.

.

Die Beherbergungssteuer muss ab dem 1. Januar 2024 jeder Beherbergungsbetrieb - dazu zählen unter anderem Hotels, Gasthöfe, Privatzimmer oder -wohnungen, Campingplätze, Schiffe oder ähnliche Einrichtungen - pro Übernachtung je Beherbergungsgast erheben und entrichten. Eine Unterscheidung, ob aus touristischen oder beruflichen Gründen in Düsseldorf übernachtet wird, wird nicht vorgenommen. Mit diesem Beschluss hat der Rat die ursprünglichen Pläne noch einmal überarbeitet. Ursprünglich waren fünf Euro pro Person und Übernachtung geplant. Darüber hinaus sind Bildungsfahrten wie Klassenfahrten und ähnliches mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ausgenommen.



Die neue Steuer stößt auf viel Kritik. Laut der Dehoga kommt damit auf die Düsseldorfer Betriebe eine „weitere und unzumutbare Belastung“ zu. „Die Düsseldorfer Hotellerie befindet sich ebenso wie die gesamte Branche weiterhin in einer Krisensituation. Denn trotz steigernder Zahlen bleibt das Gastgewerbe weiterhin unter den Vergleichszahlen von 2019 zurück. Die Kosten der Corona-Pandemie lasten immer noch schwer auf der Branche, Rückzahlungen von Krediten sowie die zusätzliche Belastung durch die Energiekrise verhindern eine zeitnahe Erholung. Umso kritischer bewerten wir die Einführung einer Bettensteuer zum jetzigen Zeitpunkt und in der veranschlagten Höhe.“, so die Dehoga. Ähnlich sieht es die IHK Düsseldorf, die die neue Abgabe als „kontraproduktiv für den Tourismusstandort“ bezeichnet und einen Nachteil befürchtet, die Stadt als Tagungs- und Kongressstandort erfolgreich weiterzuentwickeln. Hinzu kommt laut IHK-Geschäftsführer Gregor Berghausen, das es ist nicht ersichtlich ist, warum nun ausgerechnet diese Branche herausgegriffen werden soll, um den städtischen Haushalt zu stärken.