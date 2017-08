Düsseldorf: Fitness-Musik-Club John Reed mietet 2.000 m²

Graf-Adolf-Straße 35

Die neue Fitnessstudiokette John Reed Fitness Music Club erobert mit einer Mischung aus Musik und Training den deutschen und europäischen Markt: Im Mai 2017 eröffnete das neue Konzept der McFIT Global Group GmbH, den ersten Fitness Music Club in Düsseldorf und damit den elften deutschlandweit. Erst 2016 startete das Unternehmen mit den ersten Niederlassungen in Bonn und Salzburg. Für den Düsseldorfer Standort wurden insgesamt 2.000 m² Fläche an der Ecke Berliner Allee 54 und Graf-Adolf-Straße 35-37 im rheinischen Friedrichstadt angemietet. Eigentümer ist die LHI Gruppe, die das Gebäude erst kürzlich für ein von ihr gemanagtes Investmentvermögen erworben hat [LHI Gruppe kauft in Düsseldorf, BVT in Ratingen]. Für die Vermietung zeichnet die Atos Asset Management GmbH verantwortlich, die das Objekt bis zum Verkauf gemanagt und den Verkaufsprozess begleitet hat. Während des Vermittlungsprozesses war Savills für John Reed beratend tätig.

.