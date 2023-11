Düsseldorf feiert Richtfest für Dreifachsporthalle in

Die Landeshauptstadt Düsseldorf feierte diese Woche für die neue Dreifachsporthalle in Benrath das Richtfest. In die neue Sportstätte am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium investiert die Stadt rund 17,2 Millionen Euro. Die städtische Tochter IPM plant die Fertigstellung für Mitte 2024.

„Die Schülerinnen und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Benrath erwartet bereits im kommenden Sommer eine neue moderne Sportstätte mit einem zusätzlichen Gymnastikraum. Auch die umliegenden Sportvereine können sich auf den Neubau freuen, denn die Halle wird über den schulischen Bedarf hinaus dem Vereinssport zur Verfügung stehen und erhält 199 Zuschauerplätze.“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung



Die neue Sportstätte wird auf der ehemaligen Liegewiese des Freibads Benrath errichtet und ist somit fußläufig vom Schulgelände über die Brucknerstraße zu erreichen. Mit einer Sportfläche von rund 1.400 m² verfügt die neue Sportstätte neben der dreifach teilbaren Halle auch über einen mehrgeschossig organisierten Nebenraumtrakt. In dem Nebenraumtrakt befinden sich die Umkleiden und Duschen sowie ein großer separater Gymnastikraum und ein Technikraum. Für die Nutzung durch Sportvereine außerhalb der Schulzeiten entsteht zudem ein Zuschauerbereich.



Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet und ausnahmslos mit Mineraldämmstoffen gedämmt. Das extensiv begrünte Flachdach erhält eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch einen Fernwärmeanschluss und die Lüftungsanlage wird mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Beleuchtung wird ausschließlich mittels LED-Technik realisiert. Darüber hinaus werden Bäume aus der Zukunftsbaumliste der Landeshauptstadt Düsseldorf auf der Außenanlage gepflanzt und die PKW-Stellplätze werden mit Rasengittersteinen belegt. Der Neubau der Dreifachsporthalle gilt als Gesamtkonzeption mit dem privaten Health Care Center.



Die Gesamtkosten inklusive Ausstattung und Inventar belaufen sich auf rund 17,2 Millionen Euro. Durchgeführt werden die Arbeiten durch die städtische Tochtergesellschaft Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM). Die Halle kann zum Schuljahresbeginn 2024/2025 in Betrieb genommen werden.