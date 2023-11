Düsseldorf feiert Eröffnung des Schumann-Hauses

Die Sanierung ist abgeschlossen: Ab dem 1. Dezember wird das Schumann-Haus seine Eröffnung als neues, modernes Musikmuseum feiern.

.

Das Haus in der Bilker Straße 15, das von 1852 bis 1855 Wohnsitz von Clara und Robert Schumann war, soll künftig ein lebendiger Erinnerungsort an das Musikerehepaar sein. Den Besucherinnen und Besuchern bietet sich in acht Räumen die Möglichkeit, in die Musikkultur des 19. Jahrhunderts und insbesondere in die intensive Düsseldorfer Lebens- und Werkphase von Clara und Robert Schumann einzutauchen. Präsentiert werden der Öffentlichkeit kostbare und zuvor überaus selten gezeigte Objekte aus der hochkarätigen Musikaliensammlung der Stadt, die mittlerweile auf über 1.000 Objekte angewachsen ist. Damit zählt sie zu den weltweit bedeutendsten Schumann-Sammlungen überhaupt. In einer ausgewiesenen „Schatzkammer“ werden zudem Kostbarkeiten von sehr großem kulturellen Wert ausgestellt, die bereits vor der Düsseldorfer Werkphase entstanden sind.



In den letzten Monaten wurde das Schumann-Haus denkmalgerecht saniert und mit einer zeitgemäßen Ausstellung ausgestattet. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege hat die denkmalgerechte Sanierung des Hauses sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit mit einer Summe von 370.000 Euro gefördert, die mit Unterstützung des Fördervereins Schumann-Haus Düsseldorf e. V. eingeworben werden konnte. Zudem hat die Ilselore-Luckow-Stiftung die Sanierung und den Umbau des historischen Gebäudes mit 100.000 Euro gefördert. Die Förderung der Ilselore-Luckow-Stiftung wurde für die Fassade des neuen Anbaus genutzt. Für die energetische Dachsanierung und die Erneuerung der LED-Beleuchtung wurden zudem Mittel von 200.000 Euro aus dem Klimaschutzetat bewilligt. Weiterhin konnte durch den Förderverein Schumann-Haus Düsseldorf e. V. ein Fördervolumen in Höhe von insgesamt 940.000 Euro bei Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eingeworben werden. Diese Förderung wurde vor allem für die Museumsausstattung zur Verfügung gestellt.



Gemeinsam mit dem Heinrich-Heine-Institut und dem Kammermusiksaal Palais Wittgenstein wird das Schumann-Haus zukünftig das Konzept der Bilker Straße als ein zentrales Kulturquartier Düsseldorfs beleben: die „Straße der Romantik und Revolution“.