Düsseldorf: Ergo Group mietet Büros für zwei neue Töchter

Die Ergo Group AG mietete insgesamt gut 800 m² Bürofläche in Düsseldorf-Derendorf. Die beiden Flächen werden von den aus dem Digital-Hub Ergo Digital Ventures entstandenen Tochtergesellschaften nexible und Ergo Mobility Solutions genutzt. Die Abschlüsse im Einzelnen:

Im Living Office, einem sanierten Altbau an der Rather Straße 110 a, hat nexible seit kurzem auf gut 430 m² seinen Sitz. Das Spin-off der Ergo Group ist Spezialist für digitale Versicherungs-Services, die sich den Bedürfnissen der Kunden anpassen. Eingebettet in eine eigens angelegte Grünanlage, bietet das Living Office mit einer Mietfläche von mehr als 21.000 m² einen attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten mit Loft-Atmosphäre. Das Ensemble beheimatet außerde...

[…]