Düsseldorf: Dusspar mietet 685 m² Retailfläche in der Berliner Allee

Die MEAG hat in der Berliner Allee 22 in Düsseldorf 685 m² Handelsfläche an die Dusspar Möbelvertriebsgesellschaft mbH vermietet. Hier entsteht ein Flagship-Store des französischen Möbelherstellers Roche Bobois. Aufgrund umfangreicher Um- und Ausbauten durch den Mieter ist die Eröffnung für September 2018 geplant. Die bisherigen Roche Bobois-Verkaufsräume im Stilwerk in Düsseldorf werden dann geschlossen. Für die MEAG war das Düsseldorfer Maklerunternehmen Imovo, Partner der NAI Apollo Group, für den Mieter Colliers International Deutschland beratend tätig.







Das Büro- und Geschäftsgebäude liegt zentral in der Stadtmitte Düsseldorfs und bietet eine Gesamtfläche von rund 3.818 m². Davon entfallen ca. 2.698 m² auf Büro-, ca. 685 m² auf Handels- und 435 m² auf Lager- und Serviceflächen. Das Objekt ist vollständig vermietet.

.