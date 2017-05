Düsseldorf: Citygrove gewinnt Novum als Betreiber

Das im Frühjahr 2016 von der Stadt Düsseldorf verkaufte Grundstück in der Moskauer Straße geht nun endlich seiner neuen Bestimmung entgegen. Der britische Investor Citygrove European Developments Ltd. (Guernsey) hatte bereits im vergangenen Jahr für das 3.051 m² große Grundstück in Oberbilk einen Hotelneubau für rund 40 Mio. Euro angekündigt, der sich dann aber verzögert hat, weil bis dato ein Betreiber fehlte. Nun stehen die Rahmendaten aber fest: Am Freitag traf OB Thomas Geisel den Eigentümer und Vorsitzenden von Citygrove, Toby Baines, am Baugrundstück, um dort den neuen Betreiber, die Novum Hotelkette und dessen CEO, David Etmenan, zu begrüßen. „Citygrove sieht mit großer Freude auf die Errichtung eines neuen Hotels in Düsseldorf. Die Stadt wächst schnell und dynamisch und dieses neue Hotel wird sowohl den Bedarf der Geschäftskunden als auch die Wünsche der Urlaubsreisenden der Stadt erfüllen“, so Baines.

Verspätet, aber am Start

Ursprünglich war der Baubeginn des 13-geschossigen Gebäudes bereits für die zweite Hälfte in diesem Jahr angekündigt [Citygrove: Düsseldorfer Hotelprojekt verspätet sich], nun soll dieser mit einem Jahr Verspätung im 2. Quartal 2018 erfolgen. Geplant sind rund 438 Zimmer auf einer Fläche von 15.000 m² Bruttogrundfläche sowie eine Tiefgarage mit 61 Stellplätzen. Das Projektmanagement übernimmt Gleeds Deutschland GmbH, Architekt des Gebäudes sind SKAI (Siemer Kramer Architekten Ingenieure) aus Hamburg.





Am Freitag, 5. Mai, traf OB Thomas Geisel den Eigentümer und Vorsitzenden von Citygrove, Toby Baines (2. v.l.), am Baugrundstück.



„Ich freue mich, dass wir durch den Verkauf des städtischen Grundstücks zur Weiterentwicklung dieses zentralen Stadtteils beigetragen haben. Düsseldorfs Bedeutung als hervorragender Hotelstandort wird hier deutlich, immerhin hat mit Citygrove ein englischer Investor damit sein Vertrauen in die Landeshauptstadt dokumentiert“, so Geisel.