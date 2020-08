Düsseldorf: Centrum geht auf der Tuchtinsel 100 Meter in die Höhe

Die Centrum/Uwe Reppegather plant ein neues Großprojekt in der Landeshauptstadt Düsseldorf: Sie will auf der Tuchtinsel an der Schadowstraße ein Hochhaus mit über 100 Metern Höhe errichten. Das Gebäude wird eine städtebauliche Lücke auf der Tuchtinsel schließen. Der Projektentwickler hat hier bereits das Geschäfts- und Bürohausensemble KII (ehemals Kö-Bogen II) mit der sehr markanten Grünfassade errichtet und einen großen Beitrag zur Neugestaltung der Düsseldorfer Innenstadt geleistet.

