Blue Colibri reicht Medienzentrum an Barings weiter

Blue Colibri recht das in 2015 erworbene Medienzentrum im Düsseldorfer Medienhafen an Barings weiter. Der Investmentmanager kauft die rund 15.700 m² große Immobilie für eine paneuropäische Core-Strategie. Für diese hatte Barings erst kürzlich bereits ein Gebäude im Mediapark erworben [wir berichteten].

