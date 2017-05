Düsseldorf: Bahners & Schmitz entwickelt Loft-Büros

Hugo-Viehoff-Straße 86

Der Projektentwickler Bahners & Schmitz hat gemeinsam mit einem privaten Investor ein weiteres Bürogebäude in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt von einem regionalen Privatinvestor erworben und plant dort die Entwicklung von Loft-Büros.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Bahners & Schmitz Düsseldorf

Die vollständig leerstehende Immobilie Hugo-Viehoff-Straße 86 umfaßt rund 1.600 m² Bürofläche und liegt im Stadtteil Derendorf nahe der Unternehmerstadt und den Flächen des Großmarktes. In den kommenden Monaten wird die Liegenschaft nach Plänen der Architekten Gitschthaler Aichholzer & Partner aus Wien kernsaniert und zu Loftbüros entwickelt. Der Umbau, für den der Investor ein Investitionsvolumen von rund 5 Millionen Euro angibt, soll spätestens im Sommer 2018 abgeschlossen sein. Und es könnte sich schon in Kürze ein neues Projekt in der Stadt ankündigen, denn laut Andreas Bahners, Geschäftsführer von Bahners & Schmitz, befindet sich eine weitere Transaktion bereits in der Pipeline. „Wir befinden uns in der Exklusivität für ein weiteres kleines Bürogebäude in guter Düsseldorfer Lage. Auch dieses Projekt passt zu 100 Prozent in die Unternehmensstrategie, denn wir versuchen ausschließlich in Gebäude zu investieren, die auch langfristig im Bestand gehalten werden können, wenn die Party auf den Märkten zu Ende ist. Leider sind daher die Möglichkeiten sehr rar“, so Bahners.