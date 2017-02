Düsseldorf - Ausbau des Flughafens umstritten

Nach den Vorstellungen der Düsseldorfer Flughafengesellschaft soll die Kapazität des Flughafens zur Abfertigung von Flügen gesteigert werden. Die Flughafengesellschaft begründet die Ausbaupläne mit der Erwartung, dass die Passagierzahlen auch in Zukunft wachsen und rechnet nach gut 23 Millionen Passagieren 2016 für das Jahr 2030 mit einem Anstieg auf 40 Millionen Passagiere. Wie der Chef der Düsseldorfer Flughafengesellschaft Thomas Schnalke mitteilte, haben die Abfertigungszahlen in Düsseldorf im Laufe der letzten acht Jahre kontinuierlich zugenommen.

.

Die zusätzlichen Kapazitäten sollen vor allem tagsüber mehr Flüge ermöglichen, sodass ein schon 1965 mit den betroffenen Anliegergemeinden vereinbartes Nachtflugverbot durch den Ausbau nicht berührt wird. Durch die jetzt konkret angestrebte Erweiterung der Genehmigung würde der Flughafen in Zukunft in der Hälfte seiner Betriebszeit in der Lage sein, statt bisher 47 bis zu 60 Flüge stündlich abzuwickeln. Das würde ausreichen, um die maximale Abfertigungskapazität von derzeit knapp 260.000 um bis zu ca. 60.000 Flugbewegungen pro Jahr zu erhöhen. Um die zusätzlichen Kapazitäten abwickeln zu können, sollen acht neue Parkpositionen geschaffen werden. Diese sollen auch dazu beitragen, den Düsseldorfer Airport zum Heimatflughafen zusätzlicher Luftfahrtgesellschaften zu machen.



Während SPD, CDU und FDP des Landes sowie zahlreiche Unternehmen der örtlichen Wirtschaft die Wachstumspläne unterstützen, haben sich die nordrhein-westfälischen Grünen gegen einen Ausbau ausgesprochen. Ebenfalls gegen das Projekt haben ca. 41.000 Bürger ihren Protest gegen die Ausbaupläne durch Eintrag in die Unterschriftenlisten einer Bürgerinitiative formell dokumentiert. Die Bürger befürchten durch die Kapazitätserhöhung vor allem eine höhere Belästigung durch Fluglärm. Außerdem bezweifeln die Bürgerinitiativen den zusätzlichen Kapazitätsbedarf. So führen sie an, dass die zulässige Maximalkapazität des Düsseldorfer Flughafens bei ca. 260.000 Flugbewegungen liegt, derzeit jedoch nur knapp 220.000 Flugbewegungen stattfinden. Wie ernsthaft sich dieser Protest auf das Projekt auswirken wird, ist jedoch noch offen. So hatte die Bezirksregierung unlängst zu einem öffentlichen Hearing eingeladen. Dort war man auf über 2.000 Teilnehmer vorbereitet jedoch erschienen nur etwa 200 Teilnehmer und davon nur gut 100 Bürger.